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На акции протеста против французского колониализма в Новой Каледонии поднят флаг Азербайджана

На акции протеста против французского колониализма в Новой Каледонии поднят флаг Азербайджана В столице Новой Каледонии Нумеа прошла акция протеста против французского колониализма.
Внешняя политика
24 ноября 2023 г. 12:26
На акции протеста против французского колониализма в Новой Каледонии поднят флаг Азербайджана

В столице Новой Каледонии Нумеа прошла акция протеста против французского колониализма.

Как сообщает Report, в акции, организованной Социалистическим и Национальным фронтом свободы Канаков, приняли участие около 10 тыс. человек.

Участники скандировали лозунги против колониальной политики Франции и требовали независимости.

Протестующие держали в руках флаги ООН, Новой Каледонии и Азербайджана.

Демонстранты объяснили поднятие флага Азербайджана тем, что эта страна всегда рядом с ними и поддерживает борьбу с неоколониализмом.

Отметим, что 21 ноября Бакинская инициативная группа Движения неприсоединения организовала в Баку конференцию на тему "Деколонизация: расширение прав и возможностей женщин".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев, обращаясь к участникам конференции, отметил, что Азербайджан, как председатель Движения неприсоединения, поддерживает народы, борющиеся с колониализмом и стремящиеся к свободе.

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Версия на английском языке ФотоProtest against French colonialism held in New Caledonia, Azerbaijani flag raised
Версия на азербайджанском языке ФотоYeni Kaledoniyada Fransa müstəmləkəçiliyinə qarşı etiraz aksiyası keçirilib, Azərbaycan bayrağı qaldırılıb

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