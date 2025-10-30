МВФ: Парафирование мирного договора между Баку и Ереваном - большой шаг к сотрудничеству в регионе

Парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в августе в Вашингтоне является обнадеживающим шагом к большей стабильности и региональному сотрудничеству.

Как сообщает Report, об этом заявил директор отдела Международного валютного фонда по Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихад Азур на пресс-конференции.

"Если этот процесс продолжится, он сможет открыть новые возможности для торговли, инвестиций и экономической интеграции во всем регионе", - сказал Д. Азур

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с визитом в Вашингтоне 7-8 августа. В рамках визита лидеры Азербайджана и Армении при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали в Белом доме совместную декларацию. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении в присутствии лидеров трех стран парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.