    МВФ: Парафирование мирного договора между Баку и Ереваном - большой шаг к сотрудничеству в регионе

    Внешняя политика
    • 30 октября, 2025
    • 11:10
    МВФ: Парафирование мирного договора между Баку и Ереваном - большой шаг к сотрудничеству в регионе

    Парафирование мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном в августе в Вашингтоне является обнадеживающим шагом к большей стабильности и региональному сотрудничеству.

    Как сообщает Report, об этом заявил директор отдела Международного валютного фонда по Ближнему Востоку и Центральной Азии Джихад Азур на пресс-конференции.

    "Если этот процесс продолжится, он сможет открыть новые возможности для торговли, инвестиций и экономической интеграции во всем регионе", - сказал Д. Азур

    Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев находился с визитом в Вашингтоне 7-8 августа. В рамках визита лидеры Азербайджана и Армении при посредничестве президента США Дональда Трампа подписали в Белом доме совместную декларацию. Кроме этого, главы МИД Азербайджана и Армении в присутствии лидеров трех стран парафировали Соглашение о мире и установлении межгосударственных отношений.

