Мурад Мурадов: Аналитические центры способствуют расширению отрудничества на Южном Кавказе

Аналитические центры способствуют укреплению мира и расширению сотрудничества на Южном Кавказе.

Как передает Report, об этом заявил заместитель директора Центра Топчубашова Мурад Мурадов на первом Азербайджано-американском форуме аналитических центров.

"Форум сосредоточен на переговорах, оценке рисков и безопасности в геополитике Южного Кавказа. Роль аналитических центров в нынешнем историческом периоде огромна - они помогают восстанавливать двусторонние связи и обеспечивают платформу для постоянного диалога, превращая хорошие намерения в реальные результаты", - сказал он.

По словам замдиректора, США теперь выступают ключевым фактором, продвигающим мир в регионе, и платформа, созданная аналитическими центрами, может помочь странам увидеть более широкую картину и реализовать эти инициативы.

Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация открывает новые возможности для экономического сотрудничества, привлечения иностранных инвестиций и укрепления стабильности в регионе.

"С учетом включения Центральной Азии создаются условия для реализации масштабных проектов и повышения инвестиционной привлекательности стран Южного Кавказа", - добавил Мурадов.