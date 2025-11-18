Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет ЧМ-2026 Азербайджан-США мозговые центры
    Мурад Мурадов: Аналитические центры способствуют расширению отрудничества на Южном Кавказе

    Внешняя политика
    • 18 ноября, 2025
    • 13:44
    Мурад Мурадов: Аналитические центры способствуют расширению отрудничества на Южном Кавказе

    Аналитические центры способствуют укреплению мира и расширению сотрудничества на Южном Кавказе.

    Как передает Report, об этом заявил заместитель директора Центра Топчубашова Мурад Мурадов на первом Азербайджано-американском форуме аналитических центров.

    "Форум сосредоточен на переговорах, оценке рисков и безопасности в геополитике Южного Кавказа. Роль аналитических центров в нынешнем историческом периоде огромна - они помогают восстанавливать двусторонние связи и обеспечивают платформу для постоянного диалога, превращая хорошие намерения в реальные результаты", - сказал он.

    По словам замдиректора, США теперь выступают ключевым фактором, продвигающим мир в регионе, и платформа, созданная аналитическими центрами, может помочь странам увидеть более широкую картину и реализовать эти инициативы.

    Он также подчеркнул, что нынешняя ситуация открывает новые возможности для экономического сотрудничества, привлечения иностранных инвестиций и укрепления стабильности в регионе.

    "С учетом включения Центральной Азии создаются условия для реализации масштабных проектов и повышения инвестиционной привлекательности стран Южного Кавказа", - добавил Мурадов.

