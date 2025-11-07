Посол: Азербайджан сегодня - влиятельный игрок в региональной и международной политике

День Победы Азербайджана - это не просто праздничная дата в календаре. Это день национальной гордости, морального долга и исторической памяти.

Как передает Report, об этом говорится в статье посла Азербайджана в Израиле Мухтара Мамедова изданию Israel Hayom.

По его словам, этот день, которого каждый гражданин Азербайджана ждал почти три десятилетия. Он символизирует освобождение Карабаха и других оккупированных территорий от 30-летней армянской оккупации, возрождение единства азербайджанского народа.

Мамедов напомнил, что долгие годы Азербайджан оставался без поддержки международного сообщества, которое воздерживалось от четкой позиции и реального давления на Армению в вопросе вывода войск с оккупированных территорий.

"Международные механизмы, призванные урегулировать конфликт, фактически законсервировали статус-кво, с чем Азербайджан не мог мириться. На протяжении многих лет Азербайджан предоставлял реальную возможность для переговоров. Как говорил президент - "Мы не хотели войны – мы хотели мира". Но терпение народа не может длиться вечно", - отметил дипломат, напомнив, что оккупация привела к колоссальным человеческим и культурным потерям, миллиону беженцев и разрушению сотен поселений.

Мамедов подчеркнул, что дипломатические усилия не принесли результатов и Азербайджан был вынужден действовать самостоятельно.

По словам посла, современный Азербайджан - это совершенно иная страна, чем в начале 1990-х: "Благодаря решительному лидерству и последовательной политике удалось построить современную армию, стабильные государственные институты и динамичную экономику".

Он подчеркнул, что Баку развивал международные партнерства, стремясь перенять опыт развитых стран в области безопасности, науки и здравоохранения, включая Израиль.

"Израиль был среди немногих друзей, кто поддерживал нас в трудные годы, и Азербайджан никогда этого не забудет", - заявил Мамедов.

Сегодня, подчеркнул Мамедов, Азербайджан - это влиятельный игрок в региональной и международной политике, стремящийся использовать свой авторитет для укрепления сотрудничества и устойчивого мира, в том числе на Ближнем Востоке.

"Мы стремимся не только сохранить достигнутые успехи, но и использовать свое уникальное положение, чтобы стать мостом между народами, регионами и цивилизациями", - добавил дипломат.