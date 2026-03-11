Моратинос высоко оценил политику Азербайджана в сфере межкультурного диалога

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с верховным представителем Альянса цивилизаций ООН и специальным посланником по борьбе с исламофобией Мигелем Анхелем Моратиносом, прибывшим в Баку для участия в Глобальном Бакинском форуме.

Как сообщили Report в МИД, стороны обсудили текущее сотрудничество между Азербайджаном и Альянсом цивилизаций ООН, реализацию совместных проектов и перспективы дальнейшего взаимодействия.

Была отмечена роль Азербайджана в продвижении межкультурного и межрелигиозного диалога, в том числе в рамках Бакинского процесса и других международных инициатив.

Джейхун Байрамов также проинформировал собеседника о региональной ситуации в постконфликтный период, мирных усилиях Азербайджана и процессе нормализации отношений с Арменией.

Мигель Анхель Моратинос высоко оценил последовательную политику Азербайджана в сфере межкультурного диалога и выразил поддержку продолжению сотрудничества и совместных инициатив.

Стороны также обсудили ситуацию на Ближнем Востоке на фоне растущей военной эскалации и обменялись мнениями по вопросам борьбы с исламофобией и укрепления межкультурной солидарности.