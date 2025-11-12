Вице-премьер Молдовы: Баку и Кишинев настроены на рост товарооборота, несмотря на логистические преграды - ИНТЕРВЬЮ

Динамика товарооборота между Молдовой и Азербайджаном хоть и положительная, но все же сталкивается с объективными трудностями.

Об этом в интервью европейскому бюро Report сказал министр инфраструктуры и вице-премьер страны Владимир Болеа.

"Несмотря на то, что война в Украине и нарушение привычных логистических маршрутов заметно отразились на экономических связях двух стран, в апреле в Баку прошло шестое по счету заседание межправительственной комиссии, на которой было вновь подтверждено желание сторон развивать двусторонние отношения", - отметил он.

По словам Болеа, наращивать товарооборот между двумя странами в настоящее время достаточно тяжело по причине сложной логистики и дороговизны доставки товаров. "Но все равно возможности есть. Несмотря на логистические преграды, мы активно ищем решения", - отметил вице-премьер.

Вице-премьер подчеркнул, что последовательные ограничения со стороны России также усложняют ситуацию: "И авиаперевозки, и автотранспорт - очень дорогое удовольствие... Российская Федерация ввела санкционный режим против молдавских компаний не только на импорт, но и на транзит для стран СНГ. Поэтому становится все труднее", - отметил он.

Владимир Болеа считает, что частично решить проблему можно за счет мультимодальных маршрутов – через порты на Дунае и экспорт по Черному морю – которыми Молдова активно пользуется, в частности для сельхозпродукции, удобрений и пр. Основная статья экспорта – фрукты, до войны было мясо, а газ Молдова теперь закупает на открытом европейском рынке.

Но вопрос о прямых коридорах через Азербайджан, в том числе и будущий Зангезурский, а также возможности используемых транспортных схем через Румынию и Турцию, остается открытым - большая часть вариантов оказывается слишком дорогостоящей, сказал Болеа.

"Молдавские сельхозпроизводители заинтересованы в поставках своей продукции в Азербайджан, который, в свою очередь, готов делиться опытом и поставлять сельхозудобрения, крайне востребованную в Молдове", - рассказал он.

Важную роль в отношениях играет энергетика. Молдова, по словам министра, стремится перенять опыт Азербайджана, особенно в вопросах "зеленой" энергетики, освоении новых технологий и создании устойчивых энергетических связей.

Обмен опытом в зеленой энергетике и энергетические взаимоотношения в целом - одно из ключевых направлений для обеих стран. Развитие производства электроэнергии за счет возобновляемых источников в Молдове идет по восходящей, а за последние 4 года объем производства зеленой энергии стабильно растет и достиг практически 30% от общего количества потребляемой в стране.

"В ближайшие два-три года Молдова станет экспортером электроэнергии в Евросоюз – сейчас завершаем первую линию поставки в Румынию и работаем над связью Сучаба-Бельце. К 2027 году планируем полностью обеспечить внутренние потребности, а далее - наращивать экспортные поставки", - отметил вице-премьер.

"Кроме того, Азербайджан давно зарекомендовал себя как производитель нефтегазовой продукции, и такие поставки имеют стратегическое значение для молдавской экономики. Импорт энергоносителей - одна из перспективных областей для расширения партнерства", - добавил он.

По словам министра, отношения между двумя странами строятся на диалоге, стремлении к инновациям и поиске взаимовыгодных решений – даже там, где существуют объективные сложности. Болеа также добавил, что стороны готовы работать над тем, чтобы совместные проекты шли вперед, а товарооборот, обмен знаниями и технологиями постепенно становились проще и доступнее.

Вице-премьер рассказал и о планах Молдовы в регионе и о движении страны к Европейскому Союзу: "Мы уже страна-кандидат на вступление в Евросоюз, этот статус получили в 2023 году. Если продолжим реформы, к 2028 году будем готовы перейти на новый этап интеграции"

Молдова активно участвует в Черноморской инициативе ЕС, и динамика в регионе, по словам министра, напрямую влияет на отношения с Азербайджаном, Южным Кавказом и через них - с Центральной Азией.