Мохаммед Шуммари: Необходимо усиливать роль СМИ в борьбе с исламофобией

Директор Шумерского фонда международных отношений (Ирак) Мохаммед Шуммари призвал к усилению культурно-просветительской работы и роли СМИ в борьбе с исламофобией

Директор Шумерского фонда международных отношений (Ирак) Мохаммед Шуммари призвал к усилению роли СМИ в борьбе с исламофобией.

Как сообщает Report, об этом он заявил в ходе панельной дискуссии на международной научной конференции "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм" в Баку.

По его словам, ключевую роль в этом процессе должны сыграть культурно-просветительские инициативы и активное участие средств массовой информации.

"Необходимо усиливать освещение темы борьбы против исламофобии в глобальной информационной повестке, привлекая внимание к ее последствиям”, — отметил Шуммари.

Он также подчеркнул важность дипломатических усилий для комплексного и устойчивого решения проблемы на международной арене.