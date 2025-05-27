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Мохаммед Шуммари: Необходимо усиливать роль СМИ в борьбе с исламофобией

Мохаммед Шуммари: Необходимо усиливать роль СМИ в борьбе с исламофобией Директор Шумерского фонда международных отношений (Ирак) Мохаммед Шуммари призвал к усилению культурно-просветительской работы и роли СМИ в борьбе с исламофобией
Внешняя политика
27 мая 2025 г. 13:39
Мохаммед Шуммари: Необходимо усиливать роль СМИ в борьбе с исламофобией

Директор Шумерского фонда международных отношений (Ирак) Мохаммед Шуммари призвал к усилению роли СМИ в борьбе с исламофобией.

Как сообщает Report, об этом он заявил в ходе панельной дискуссии на международной научной конференции "Исламофобия: разоблачение предрассудков и разрушение стигм" в Баку.

По его словам, ключевую роль в этом процессе должны сыграть культурно-просветительские инициативы и активное участие средств массовой информации.

"Необходимо усиливать освещение темы борьбы против исламофобии в глобальной информационной повестке, привлекая внимание к ее последствиям”, — отметил Шуммари.

Он также подчеркнул важность дипломатических усилий для комплексного и устойчивого решения проблемы на международной арене.

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Версия на английском языке Mohammed Shummary: Role of media in fight against Islamophobia must be strengthened
Версия на азербайджанском языке Məhəmməd Şummari: İslamofobiya ilə mübarizədə KİV-in rolu gücləndirilməlidir

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