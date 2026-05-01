    Мохамед Ибрагим: Институциональное укрепление - ключ к преодолению колониального наследия

    Институциональное укрепление является важным инструментом для преодоления последствий колониального наследия.

    Как передает Report, об этом заявил представитель Бурунди Мохамед Ибрагим (Mohamed Ibrahim) на международном форуме "Усиление роли молодежи в постколониальный период" в Баку.

    Он отметил, что колониальное наследие продолжает влиять на африканские общества.

    "Колонизация оставила неизгладимый след. Она оказала влияние на наши общества, навязав политические, правовые и культурные модели извне", - заявил он.

    Спикер подчеркнул необходимость адаптации законов и институтов к национальным ценностям, укрепления верховенства права, улучшения управления, а также борьбы с коррупцией и зависимостью.

    Он также отметил важность реформ в сфере образования, укрепления экономического суверенитета и культурного возрождения.

    Говоря о судебной системе, он привел пример практики в Бурунди, где перед обращением в суд граждане сначала обращаются к старейшинам для урегулирования спора.

    Отдельно он заявил о необходимости усиления антикоррупционных институтов, отметив при этом, что в Бурунди ранее созданные структуры в этой сфере были упразднены.

