    Мирзиёев предложил провести первую встречу глав спецслужб ОТГ в Самарканде

    Внешняя политика
    • 07 октября, 2025
    • 14:45
    Мирзиёев предложил провести первую встречу глав спецслужб ОТГ в Самарканде

    Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести первую встречу руководителей спецслужб ОТГ в Самарканде в следующем году.

    Как сообщает Report, с таким предложением Мирзиёев выступил на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.

    "Иранская ядерная программа, проблема стабильности в Афганистане, вопрос Газы вызывают у нас серьезное беспокойство. Организация регулярных встреч глав МИД и руководителей спецслужб стран ОТГ для детального анализа глобальной ситуации и принятия решений стало необходимостью. Первую встречу глав спецслужб стран ОТГ предлагаем провести в следующем году в Самарканде", - сказал он.

