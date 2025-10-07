Мирзиёев предложил провести первую встречу глав спецслужб ОТГ в Самарканде
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев предложил провести первую встречу руководителей спецслужб ОТГ в Самарканде в следующем году.
Как сообщает Report, с таким предложением Мирзиёев выступил на 12-м саммите лидеров Организации тюркских государств (ОТГ) в Габале.
"Иранская ядерная программа, проблема стабильности в Афганистане, вопрос Газы вызывают у нас серьезное беспокойство. Организация регулярных встреч глав МИД и руководителей спецслужб стран ОТГ для детального анализа глобальной ситуации и принятия решений стало необходимостью. Первую встречу глав спецслужб стран ОТГ предлагаем провести в следующем году в Самарканде", - сказал он.
