    Минюст Турции: Проблема пропавших без вести требует глобальных совместных усилий

    Внешняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 13:42
    Минюст Турции: Проблема пропавших без вести требует глобальных совместных усилий

    Проблема пропавших без вести - это фундаментальная задача, требующая совместных усилий всего международного сообщества.

    Об этом заявил Report заместитель министра юстиции Турции Хуршит Йылдырым.

    Йылдырым особо подчеркнул глобальный и общечеловеческий характер проблемы пропавших без вести: "В Азербайджане уже в третий раз проводится конференция, посвященная пропавшим без вести, и руководство страны придает этому мероприятию огромное значение. Тема исключительно важна - поиск пропавших или насильственно исчезнувших людей, предоставление надежды их семьям является основополагающим вопросом человечности".

    Собеседник акцентировал внимание на болезненном историческом опыте Азербайджана в этом вопросе.

    "В Турции достигнуты значительные успехи в этом направлении, особенно в области судебно-медицинской экспертизы. Турецкий опыт в этой сфере получил высокое международное признание, и мы стремимся делиться своими наработками. Вопрос пропавших без вести - это не просто историческая проблема. За каждым случаем стоит реальная человеческая судьба, семья, дети, матери, воспоминания. Крайне важно найти этих людей, даже если они уже ушли из жизни, воссоединить их с семьями, установить личности с помощью ДНК-анализа", - отметил замминистра.

    Türkiyəli nazir müavini: İtkin düşmüş şəxslər problemi bütün dövlətlərin birlikdə həll etməli olduğu məsələdir

