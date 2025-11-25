Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Министры труда, занятости и соцзащиты стран ОТГ проведут первую встречу в Баку

    Внешняя политика
    • 25 ноября, 2025
    • 17:14
    Министры труда, занятости и соцзащиты стран ОТГ проведут первую встречу в Баку

    Министры труда, занятости и социальной защиты стран Организации тюркских государств (ОТГ) проведут первую встречу 5 декабря в Баку.

    Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, в мероприятии ожидается участие руководителей ведомств по труду, занятости и социальной защите стран-членов организации (Азербайджан, Турция, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан) и стран-наблюдателей (Турецкая Республика Северного Кипра, Венгрия, Туркменистан), а также представителей соответствующих структур ОТГ.

    По итогам встречи состоится подписание Совместной декларации, которая послужит дальнейшему расширению сотрудничества в области труда и социальной защиты между странами-членами и странами-наблюдателями ОТГ.

    Bakıda TDT ölkələrinin əmək, məşğulluq və sosial müdafiə nazirlərinin birinci iclası keçiriləcək
    Baku to host first meeting of OTS labor, employment and social protection ministers

