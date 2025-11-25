Министры труда, занятости и соцзащиты стран ОТГ проведут первую встречу в Баку

Министры труда, занятости и социальной защиты стран Организации тюркских государств (ОТГ) проведут первую встречу 5 декабря в Баку.

Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, в мероприятии ожидается участие руководителей ведомств по труду, занятости и социальной защите стран-членов организации (Азербайджан, Турция, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан) и стран-наблюдателей (Турецкая Республика Северного Кипра, Венгрия, Туркменистан), а также представителей соответствующих структур ОТГ.

По итогам встречи состоится подписание Совместной декларации, которая послужит дальнейшему расширению сотрудничества в области труда и социальной защиты между странами-членами и странами-наблюдателями ОТГ.