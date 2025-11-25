Министры труда, занятости и соцзащиты стран ОТГ проведут первую встречу в Баку
Внешняя политика
- 25 ноября, 2025
- 17:14
Министры труда, занятости и социальной защиты стран Организации тюркских государств (ОТГ) проведут первую встречу 5 декабря в Баку.
Как сообщает Report со ссылкой на Министерство труда и социальной защиты населения, в мероприятии ожидается участие руководителей ведомств по труду, занятости и социальной защите стран-членов организации (Азербайджан, Турция, Узбекистан, Казахстан, Кыргызстан) и стран-наблюдателей (Турецкая Республика Северного Кипра, Венгрия, Туркменистан), а также представителей соответствующих структур ОТГ.
По итогам встречи состоится подписание Совместной декларации, которая послужит дальнейшему расширению сотрудничества в области труда и социальной защиты между странами-членами и странами-наблюдателями ОТГ.
Последние новости
18:38
Зеленский утвердил санкции против 56 судов, незаконно перевозивших украинскую продукциюДругие страны
18:30
Халафов и Фидан обсудили региональные вопросы - ОБНОВЛЕНОВнешняя политика
18:29
Азербайджан принял участие в 20-й внеочередной сессии Комитета всемирного наследияВнешняя политика
18:28
Фото
Азербайджан становится значимым игроком в рамках Среднего коридораИнфраструктура
18:17
Фото
Азербайджан и Казахстан расширяют сотрудничество в железнодорожной сфереИнфраструктура
18:12
Министр финансов: Трамп до Рождества объявит имя будущего главы ФРСДругие страны
18:09
Строительство нескольких ГЭС в Кяльбаджаре завершится в 2026 годуЭнергетика
18:08
К концу 2026 года планируется возвращение жителей в село Зар Кяльбаджарского районаВнутренняя политика
18:03