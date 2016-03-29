Министр Великобритании по делам Европы поприветствовал решение суда об освобождении Интигама Алиева

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ Министр Великобритании по делам Европы Дэвид Лидингтон поприветствовал решение Верховного суда Азербайджана об освобождении Интигама Алиева.

Об этом сообщает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Великобритании.

"Я призываю правительство Азербайджана укрепить динамику, созданную этим позитивным шагом и распоряжением о помиловании от 17 марта. Соединенное Королевство готово оказать содействие усилиям правительства по дальнейшему укреплению демократии и прав человека в Азербайджане", - заявил Лидингтон.

28 марта в Верховном суде состоялся процесс по дополнительному кассационному протесту генерального прокурора Закира Гаралова в связи с суровостью судебного решения в отношении председателя Общества правового просвещения Интигама Алиева, находящегося под арестом. Согласно решению суда, И. Алиев был отпущен на свободу с условным сроком в 5 лет.

Отметим, что И.Алиев был арестован 8 августа 2014 года. Он обвинялся по ст. 213.1 (уклонение от налогов), ст. 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), ст. 192.2 (незаконное предпринимательство) и ст. 179.3.2 (присвоение или растрата) УК.

Приговором Бакинского суда по тяжким преступлениям И.Алиев был осужден на 7,6 лет лишения свободы с лишением права занимать какие-либо должности в течение 3 лет. Не согласившись с решением, И.Алиев подал апелляционную жалобу в Бакинский апелляционный суд. Приговор суда был оставлен без изменений.

Адвокат Джавад Джавадов подал в Верховный суд кассационную жалобу на решение Бакинского апелляционного суда. Кассационная жалоба И.Алиева была отклонена.