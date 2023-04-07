Министр торговли: Азербайджан - ключевой партнер Казахстана на Южном Кавказе

Азербайджан является ключевым и перспективным партнером Казахстана в регионе Южного Кавказа.

Азербайджан является ключевым и перспективным партнером Казахстана в регионе Южного Кавказа.

Как сообщает Report, об этом заместитель премьер-министра - министр торговли и интеграции Казахстана Серик Жумангарин заявил на проходящем в Баку 19-ом заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству Азербайджан-Казахстан.

Он отметил, что данное мероприятие проходит в рамках подготовки визита президента Азербайджана в Казахстан, который даст новый импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Министр торговли Казахстана отметил, что за прошедший год рост товарооборота между странами составил 39%. При этом есть потенциал для его дальнейшего развития.

"Рынок Азербайджана представляет особый интерес для Казахстана", - отметил Серик Жумангарин.