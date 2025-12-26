Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией годовщина крушения самолета AZAL
    Министр: Предложенный Тбилиси тариф на экспорт азербайджанской нефти в Армению был высоким

    Внешняя политика
    • 26 декабря, 2025
    • 16:55
    Первоначальный тариф, предложенный Тбилиси в отношении экспорта азербайджанских нефтепродуктов в Армению через Грузию, не был целесообразным.

    Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге по итогам года.

    "Тариф, предложенный грузинской стороной, был очень высоким. Это вызвало вопросы у азербайджанской стороны, поскольку предложение не соответствовало существующей практике. Руководство Грузии, как только узнало о проблеме, вмешалось, и ситуация изменилась, вопрос с тарифами был решен, тарифы согласовываются между компаниями в соответствии с рыночными условиями", - отметил он.

    Nazir: Azərbaycan neft məhsullarının Ermənistana ixracı ilə bağlı Tbilisinin təklif etdiyi ilkin tarif məqsədəuyğun deyildi
    FM: Georgian initial tariff offer for Azerbaijan's fuel export to Armenia was not appropriate

