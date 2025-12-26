Министр: Предложенный Тбилиси тариф на экспорт азербайджанской нефти в Армению был высоким

Первоначальный тариф, предложенный Тбилиси в отношении экспорта азербайджанских нефтепродуктов в Армению через Грузию, не был целесообразным.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, отвечая на вопросы журналистов на брифинге по итогам года.

"Тариф, предложенный грузинской стороной, был очень высоким. Это вызвало вопросы у азербайджанской стороны, поскольку предложение не соответствовало существующей практике. Руководство Грузии, как только узнало о проблеме, вмешалось, и ситуация изменилась, вопрос с тарифами был решен, тарифы согласовываются между компаниями в соответствии с рыночными условиями", - отметил он.