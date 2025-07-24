Азербайджан, Турция и Сомали будут развивать сотрудничество в трехстороннем формате

Азербайджан, Турция и Сомали будут развивать сотрудничество в трехстороннем формате

Азербайджан, Турция и Сомали будут развивать сотрудничество по ряду направлений в трехстороннем формате.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сомали Абдисаламом Абди Али в Баку.

"Турция и Сомали наладили тесное сотрудничество по ряду направлений. Отношения достигли уровня стратегического партнерства. Азербайджан же является союзником Турции. Учитывая все это, мы решили развивать сотрудничество по ряду направлений непосредственно в трехстороннем формате", - добавил он.

По словам Байрамова, страны уже провели несколько встреч по данному вопросу.

Байрамов также подчеркнул, что важно продолжить политические консультации между МИД Азербайджана и Сомали, проведенные в 2025 году.