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Азербайджан, Турция и Сомали будут развивать сотрудничество в трехстороннем формате

Азербайджан, Турция и Сомали будут развивать сотрудничество в трехстороннем формате Азербайджан, Турция и Сомали будут развивать сотрудничество в трехстороннем формате
Внешняя политика
24 июля 2025 г. 13:07
Азербайджан, Турция и Сомали будут развивать сотрудничество в трехстороннем формате

Азербайджан, Турция и Сомали будут развивать сотрудничество по ряду направлений в трехстороннем формате.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Сомали Абдисаламом Абди Али в Баку.

"Турция и Сомали наладили тесное сотрудничество по ряду направлений. Отношения достигли уровня стратегического партнерства. Азербайджан же является союзником Турции. Учитывая все это, мы решили развивать сотрудничество по ряду направлений непосредственно в трехстороннем формате", - добавил он.

По словам Байрамова, страны уже провели несколько встреч по данному вопросу.

Байрамов также подчеркнул, что важно продолжить политические консультации между МИД Азербайджана и Сомали, проведенные в 2025 году.

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Версия на английском языке Minister: Azerbaijan plans to develop cooperation with Somalia jointly with Türkiye
Версия на азербайджанском языке Nazir: Azərbaycanın Somali ilə əməkdaşlığının Türkiyə ilə birgə inkişaf etdirilməsi planlaşdırılır

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