Азербайджан и Пакистан создадут рабочую группу по продвижению сотрудничества в военной промышленности

Баку. 9 сентября. REPORT.AZ/ Посол Азербайджана в Пакистане Али Ализаде провел встречу с министром оборонной промышленности этой страны Рана Танвир Хуссейном.

Как сообщает Report cо ссылкой на Radio Pakistan, на встрече пакистанский министр выразил полную поддержку планам Азербайджана по модернизации вооруженных сил.

Стороны договорились создать совместную рабочую группу для продвижения сотрудничества в области военной промышленности.

В свою очередь, посол А.Ализаде выразил обеспокоенность текущей ситуацией в Кашмире.