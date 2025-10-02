Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя
    Ильхам Алиев Саммит ЕПС III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя

    Министр энергетики: Турция хочет увеличить импорт газа из России, Азербайджана, Туркменистана

    Внешняя политика
    • 02 октября, 2025
    • 23:08
    Министр энергетики: Турция хочет увеличить импорт газа из России, Азербайджана, Туркменистана

    Турция намерена увеличить импорт газа из России, Азербайджана, Туркменистана.

    Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

    "Приближается зимний сезон. Мы не можем сказать нашим гражданам, что "газа нет". Мы должны получать как можно больше газа из России, Азербайджана и Туркменистана. Мы должны обеспечить доступ к этим ресурсам без дискриминации в поставках", - заявил министр.

    Он также отметил, что переговоры BOTAŞ по импорту газа продолжаются: "Год назад в США велись очень важные переговоры по СПГ. В марте этого года мы начали процесс в Хьюстоне. Мы информируем общественность об этом. Недавно Турция подписала восемь соглашений по природному газу. Мы не ограничиваемся соглашением с США".

    Турция Альпарслан Байрактар импорт газа
    Türkiyəli nazir: Azərbaycan və digər ölkələrdən mümkün olduğu qədər qaz almalıyıq

    Последние новости

    23:37

    Путин: У России появилось много высокотехнологичных систем оружия

    В регионе
    23:13

    Байрактар: Европа предпринимает противоречивые шаги в вопросе поставок газа из Азербайджана

    Внешняя политика
    23:08

    Министр энергетики: Турция хочет увеличить импорт газа из России, Азербайджана, Туркменистана

    Внешняя политика
    22:46

    Майя Санду: Я поздравила президента Азербайджана с важными шагами на пути к миру с Арменией

    Внешняя политика
    22:35

    Россия введет безвизовый режим для граждан Китая

    В регионе
    22:27

    Президент РФ: Трамп - комфортный собеседник, хоть и любит эпатаж

    В регионе
    22:14

    В Хатаинском районе Баку возникнут перебои в газоснабжении

    Энергетика
    21:55

    Путин считает, что управление в Газе следует передать администрации Аббаса

    В регионе
    21:40

    МИД Венесуэлы: У Азербайджана очень сильная внешняя политика - ЭКСКЛЮЗИВ

    Внешняя политика
    Лента новостей