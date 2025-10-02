Министр энергетики: Турция хочет увеличить импорт газа из России, Азербайджана, Туркменистана

Турция намерена увеличить импорт газа из России, Азербайджана, Туркменистана.

Как сообщает Report со ссылкой на CNN Türk, об этом заявил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар.

"Приближается зимний сезон. Мы не можем сказать нашим гражданам, что "газа нет". Мы должны получать как можно больше газа из России, Азербайджана и Туркменистана. Мы должны обеспечить доступ к этим ресурсам без дискриминации в поставках", - заявил министр.

Он также отметил, что переговоры BOTAŞ по импорту газа продолжаются: "Год назад в США велись очень важные переговоры по СПГ. В марте этого года мы начали процесс в Хьюстоне. Мы информируем общественность об этом. Недавно Турция подписала восемь соглашений по природному газу. Мы не ограничиваемся соглашением с США".