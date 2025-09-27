Ильхам Алиев Генассамблея ООН Великое возвращение III Игры СНГ День памяти
    Минэнерго США: Мы вступили в новый этап сотрудничества с Азербайджаном

    Внешняя политика
    • 27 сентября, 2025
    • 22:56
    Двустороннее соглашение, подписанное между США и Азербайджаном в Вашингтоне, открывает новые перспективы не только для политического и стратегического, но и для энергетического сотрудничества.

    Об этом американскому бюро Report заявил министр энергетики США Крис Райт.

    "У Азербайджана есть богатые энергетические ресурсы, и я считаю, что через коридор на юге границы, который может соединить Армению и Азербайджан, возможно доставлять больше природного газа из страны в Европу. Это чрезвычайно важно. Развитие энергетических ресурсов Азербайджана и их вывод на мировые рынки, особенно на европейские и западные в обход России, создает широкие возможности для будущего сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул министр.

    ABŞ-nin energetika naziri: Azərbaycanla əməkdaşlığında yeni mərhələyə qədəm qoymuşuq

