Минэнерго США: Мы вступили в новый этап сотрудничества с Азербайджаном
Внешняя политика
- 27 сентября, 2025
- 22:56
Двустороннее соглашение, подписанное между США и Азербайджаном в Вашингтоне, открывает новые перспективы не только для политического и стратегического, но и для энергетического сотрудничества.
Об этом американскому бюро Report заявил министр энергетики США Крис Райт.
"У Азербайджана есть богатые энергетические ресурсы, и я считаю, что через коридор на юге границы, который может соединить Армению и Азербайджан, возможно доставлять больше природного газа из страны в Европу. Это чрезвычайно важно. Развитие энергетических ресурсов Азербайджана и их вывод на мировые рынки, особенно на европейские и западные в обход России, создает широкие возможности для будущего сотрудничества между нашими странами", - подчеркнул министр.
