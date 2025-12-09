МИД: Антиазербайджанские положения в Стратегической повестке ЕС и Армении недопустимы

Включение вопросов, направленных против Азербайджана, в двусторонний документ, определяющий стратегические приоритеты между ЕС и Арменией на следующие 7 лет, является неприемлемым и негативно отражается на перспективах развития отношений между Азербайджаном и ЕС.

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с подписанным документом ЕС и Армении.

В МИД отмечают, что использование в документе формулировки "карабахские армяне, перемещенные после военных операций Азербайджана" во вводной части и ряде других разделов - в отношении лиц, добровольно мигрировавших в Армению после отказа от предложенного Азербайджаном плана реинтеграции, - а также определение этого вопроса как приоритета партнерства ЕС и Армении и указание данной категории лиц в статусе "беженцев" являются явным проявлением предвзятости в отношении Азербайджана.