    МИД: Антиазербайджанские положения в Стратегической повестке ЕС и Армении недопустимы

    Внешняя политика
    • 09 декабря, 2025
    • 15:05
    МИД: Антиазербайджанские положения в Стратегической повестке ЕС и Армении недопустимы

    Включение вопросов, направленных против Азербайджана, в двусторонний документ, определяющий стратегические приоритеты между ЕС и Арменией на следующие 7 лет, является неприемлемым и негативно отражается на перспективах развития отношений между Азербайджаном и ЕС.

    Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с подписанным документом ЕС и Армении.

    В МИД отмечают, что использование в документе формулировки "карабахские армяне, перемещенные после военных операций Азербайджана" во вводной части и ряде других разделов - в отношении лиц, добровольно мигрировавших в Армению после отказа от предложенного Азербайджаном плана реинтеграции, - а также определение этого вопроса как приоритета партнерства ЕС и Армении и указание данной категории лиц в статусе "беженцев" являются явным проявлением предвзятости в отношении Азербайджана.

