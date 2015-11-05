МИД: В России приветствуют успешное проведение парламентских выборов в дружественном Азербайджане

Баку. 5 ноября. REPORT.AZ/ "В России приветствуют успешное проведение парламентских выборов в дружественном Азербайджане".

Как сообщает Report, об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.

По ее словам, наблюдатели СНГ, представители Федерального Собрания России, ЦИК высоко оценили проведение голосования, отметили отсутствие нарушений.

"Парламентские выборы в Азербайджане стали новым важным шагом в деле развития институтов власти и гражданского общества", - заявила официальный представитель МИД России.