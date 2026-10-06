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    МИД: При атаке дрона на судно в Черном море погиб гражданин Азербайджана

    Внешняя политика
    • 06 октября, 2026
    • 10:12
    МИД: При атаке дрона на судно в Черном море погиб гражданин Азербайджана

    В результате атаки дрона на судно в Черном море погиб гражданин Азербайджана, еще один числится пропавшим без вести.

    Как передает Report, об этом сообщили в МИД страны.

    Сообщается, что 5 октября у берегов Румынии атаке дронов подверглось иностранное грузовое судно "Роял Мамедов".

    По поступившим данным, в результате атаки погиб гражданин Азербайджана, капитан судна Рустам Гасанов, 1974 года рождения. Еще один наш гражданин, Мухаммед Сулейманзаде, 2002 года рождения, числится пропавшим без вести. В настоящее время ведутся соответствующие поисковые мероприятия.

    Остальные находившиеся на борту граждане Азербайджана спасены, трое из них госпитализированы.

    МИД совместно с дипломатическими представительствами страны и компетентными органами соответствующих государств проводит координационную работу. Принимаются необходимые меры для оказания гражданам медицинской и консульской поддержки, а также для выполнения процедур по возвращению тела погибшего на родину.

    "Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. В очередной раз призываем граждан Азербайджана воздерживаться от поездок в регионы, где идут военные действия и сохраняется нестабильная ситуация, а также от трудовой деятельности в этих зонах и на транспортных средствах, включая суда, следующих по рискованным маршрутам" - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.

    Министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Черное море
    XİN: Qara dənizdə gəminin dronla vurulması nəticəsində bir azərbaycanlı həlak olub, biri itkin düşüb
    Azerbaijan's Foreign Ministry: Azerbaijani citizen killed in drone attack on vessel in Black Sea
    44 - Tezliklə
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