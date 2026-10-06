МИД: При атаке дрона на судно в Черном море погиб гражданин Азербайджана

В результате атаки дрона на судно в Черном море погиб гражданин Азербайджана, еще один числится пропавшим без вести.

Как передает Report, об этом сообщили в МИД страны.

Сообщается, что 5 октября у берегов Румынии атаке дронов подверглось иностранное грузовое судно "Роял Мамедов".

По поступившим данным, в результате атаки погиб гражданин Азербайджана, капитан судна Рустам Гасанов, 1974 года рождения. Еще один наш гражданин, Мухаммед Сулейманзаде, 2002 года рождения, числится пропавшим без вести. В настоящее время ведутся соответствующие поисковые мероприятия.

Остальные находившиеся на борту граждане Азербайджана спасены, трое из них госпитализированы.

МИД совместно с дипломатическими представительствами страны и компетентными органами соответствующих государств проводит координационную работу. Принимаются необходимые меры для оказания гражданам медицинской и консульской поддержки, а также для выполнения процедур по возвращению тела погибшего на родину.

"Выражаем глубокие соболезнования семье и близким погибшего и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим. В очередной раз призываем граждан Азербайджана воздерживаться от поездок в регионы, где идут военные действия и сохраняется нестабильная ситуация, а также от трудовой деятельности в этих зонах и на транспортных средствах, включая суда, следующих по рискованным маршрутам" - говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.