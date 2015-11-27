​МИД: На телеканале "Россия 24" искажены совершенные Арменией против азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц массовые преступления

Баку. 27 ноября. REPORT.AZ/ "26 ноября 2015 года в эфире передачи "Турецкий оскал: почему "Серые волки" убили российского пилота" на телеканале "Россия 24" была представлена недостоверная и полная лжи информация, в которой упомянут Азербайджан. Кроме того, искажен факт агрессии и оккупации Армении в отношении Азербайджана, а также совершенные Арменией против азербайджанских военнослужащих и гражданских лиц массовые преступления".

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

По его словам, люди, подготовившие полную лжи и необъективных сведений передачу, в которой упоминался Азербайджан, пытаются нанести ущерб имеющим дружеские и соседские отношения Азербайджану и России.