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    МИД: Карасин обсудил в Баку вопросы двусторонних связей, сотрудничество на Каспии и карабахский конфликт

    Стороны также обменялись мнениями о развитии ситуации в регионе

    Баку. 5 марта. REPORT.AZ/ Процесс разработки документов, касающихся международного сотрудничества на Каспии, обсудил в Баку статс-секретарь, замминистра иностранных дел России Григорий Карасин и глава МИД Азербайджана Эльмар Мамедъяров.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в российском дипведомстве.

    Согласно информации, обсуждались вопросы двусторонних российско-азербайджанских отношений, включая подготовку к встречам на политическом уровне согласно имеющимся договоренностям.

    Стороны также обменялись мнениями о развитии ситуации в регионе, перспективах взаимодействия России и Азербайджана с соседними государствами.

    "Отдельное внимание было уделено тематике нагорно-карабахского урегулирования, а также процессу разработки документов, касающихся международного сотрудничества на Каспии", - указывается в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

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