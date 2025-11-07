Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13 COP30
    Внешняя политика
    • 07 ноября, 2025
    • 15:09
    Гаджизаде: Извинения Москвы перед Баку — важный шаг для нормализации отношений

    Азербайджано-российские отношения строятся на принципах добрососедства, равноправного диалога, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела друг друга.

    Об этом в интервью Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

    "Известно, что длившееся почти год напряжение в отношениях было вызвано сбитием самолета AZAL и последовавшим (за этим - ред.) действия России. Мы неоднократно подчеркивали, что ждем полного и прозрачного расследования трагедии, установления и привлечения виновных к ответственности, выплаты компенсаций пострадавшим. Эти шаги важны для устранения негативного фона в двусторонних отношениях", - сказал он.

    Гаджизаде подчеркнул, что встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и РФ Владимира Путина 10 октября в Душанбе на саммите СНГ, заявления российской стороны, признание того, что самолет был сбит по ошибке ВС РФ, и принесенные извинения - значимый шаг на пути нормализации отношений.

    Представитель МИД также прокомментировал ситуацию с арестованными в России представителями азербайджанской диаспоры.

    "Для защиты прав членов азербайджанской диаспоры в России МИД, посольство и генеральные консульства нашей страны постоянно предпринимают системные и последовательные меры. Всем арестованным гражданам оказывается правовая помощь и консульская поддержка в рамках законодательства", - сказал он.

    Напомним, что 25 декабря 2024 года самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, упал недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также 5 членов экипажа. В результате аварии погибли 38 человек, выжили 29 человек, включая троих детей.

    По предварительным данным, самолет потерпел крушение в результате физического и технического внешнего вмешательства, произошедшего в воздушном пространстве России над Грозным.

