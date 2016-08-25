МИД: Информация о том, есть ли азербайджанцы среди жертв и пострадавших в результате сильного землетрясения в Италии, не поступала

Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ К нам не поступала информация о том, есть ли азербайджанцы среди погибших и раненых в результате сильного землетрясения в Италии.

Об этом в ответ на запрос Report заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Напомним, что в результате землетрясения серьезно пострадали многие города в центре страны, погибли 247, были ранены более 300 человек. Сразу после стихийного бедствия посольство Азербайджана в Италии вместе с соответствующими структурами этой страны приступило к уточнению информации о том, есть ли среди погибших и раненых граждане Азербайджана.