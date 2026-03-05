МИД: Баку оставляет за собой право на ответные меры в отношении Ирана

Азербайджанская сторона оставляет за собой право на принятие необходимых ответных мер.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с ударами иранских беспилотников по Нахчывану.

Отмечается, что подобные действия противоречат нормам и принципам международного права и способствуют нарастанию напряженности в регионе.