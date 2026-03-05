Ильхам Алиев Удар по аэропорту Нахчывана WUF13 Операция США и Израиля против Ирана
    МИД: Баку оставляет за собой право на ответные меры в отношении Ирана

    Внешняя политика
    • 05 марта, 2026
    • 13:00
    Азербайджанская сторона оставляет за собой право на принятие необходимых ответных мер.

    Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с ударами иранских беспилотников по Нахчывану.

    Отмечается, что подобные действия противоречат нормам и принципам международного права и способствуют нарастанию напряженности в регионе.

    Rəsmi Bakı: Azərbaycan tərəfi müvafiq cavab tədbirləri görmək hüququnu özündə saxlayır
    MFA: Azerbaijan reserves right to take appropriate response measures in relation to Iran
