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МИД: Армения продолжает направлять военнослужащих в регион через Лачынский коридор

МИД: Армения продолжает направлять военнослужащих в регион через Лачынский коридор "Мы решительно отвергаем абсолютно нереальное и клеветническое заявление Министерства иностранных дел Армении о ситуации в Карабахском регионе Азербайджана. Прежде всего, еще раз напоминаем, что комментарии Армении в связи с суверенными территориями Азерб
Внешняя политика
28 марта 2022 г. 19:56
МИД: Армения продолжает направлять военнослужащих в регион через Лачынский коридор

"Мы решительно отвергаем абсолютно нереальное и клеветническое заявление Министерства иностранных дел Армении о ситуации в Карабахском регионе Азербайджана. Прежде всего, еще раз напоминаем, что комментарии Армении в связи с суверенными территориями Азербайджана являются попыткой этой страны вмешаться во внутренние дела Азербайджана и нарушением международного права. Армения, которая около 30 лет силой удерживала часть территорий Азербайджана под оккупацией, подвергая этнической чистке более одного миллиона азербайджанцев и лишая их права жить в своих домах, по-видимому, превратила нарушение международного права в привычку".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Управления пресс-службы МИД Азербайджана к заявлению МИД Армении о ситуации в Карабахском регионе Азербайджана от 28 марта.

"Армения, нарушая статью 6 заявления, продолжает направлять военнослужащих в регион через Лачынский коридор. Этот факт нашел подтверждение и в международных СМИ", - говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"На каком основании Армения, почти 30 лет держащая Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана в газовой блокаде, осуществляющая экоцид и культурицид в Карабахском регионе Азербайджана и препятствующая поездкам международных миссий на эти территории, обращается к международному сообществу?! Армения должна понимать, что обеспечение мира и стабильности в регионе зависит только от безоговорочного выполнения всех положений трехстороннего заявления", - отмечается в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistan ordusunun qalıqlarını hələ də bölgədən çıxarmır, Laçın dəhlizi vasitəsilə yenilərini göndərir"

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