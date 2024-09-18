Международный фонд тюркской культуры и наследия будет участвовать в восстановлении мечети Гочахмедли

Международный фонд тюркской культуры и наследия примет участие в восстановлении мечети Гочахмедли в Физулинском районе.

Международный фонд тюркской культуры и наследия будет участвовать в восстановлении мечети Гочахмедли в Физулинском районе.

Об этом Report заявила президент Фонда Актоты Раимкулова.

По ее словам, это один из примеров участия фонда в работе по сохранению тюркского наследия: "Несмотря на то, что данная мечеть находится в Карабахе, она является нашим общим тюркским наследием".

По словам Раимкуловой, факт сохранения в Кяльбаджарском районе древнего памятника - монастыря Худавенг вызывает уважение.

"С общечеловеческой точки зрения сохранение данного памятника очень ценно. Мне очень приятно, что международная делегация и дипломаты с большим интересом знакомятся с памятниками 12-13 века, это наша общая история", - добавила президент Фонда.