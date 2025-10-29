Международная организация высоко оценила атмосферу толерантности в Азербайджане

Всемирный совет толерантности и мира высоко оценивает атмосферу толерантности и взаимного уважения, существующую в Азербайджане.

Как сообщает Report, об этом заявил президент Совета Ахмед Мохаммед Аль-Джарван на международной парламентской конференции в Милли Меджлисе.

"Мы придаем большое значение партнерству с Милли Меджлисом. На парламентском уровне предпринимаются шаги по распространению и укреплению культуры мира. Уверен, что уже в ближайшем будущем мы увидим плоды этих усилий", - отметил Аль-Джарван.

Он также выразил уверенность в долгосрочном и устойчивом сотрудничестве между Всемирным советом толерантности и мира и Азербайджаном.