Международная организация высоко оценила атмосферу толерантности в Азербайджане
Внешняя политика
- 29 октября, 2025
- 14:02
Всемирный совет толерантности и мира высоко оценивает атмосферу толерантности и взаимного уважения, существующую в Азербайджане.
Как сообщает Report, об этом заявил президент Совета Ахмед Мохаммед Аль-Джарван на международной парламентской конференции в Милли Меджлисе.
"Мы придаем большое значение партнерству с Милли Меджлисом. На парламентском уровне предпринимаются шаги по распространению и укреплению культуры мира. Уверен, что уже в ближайшем будущем мы увидим плоды этих усилий", - отметил Аль-Джарван.
Он также выразил уверенность в долгосрочном и устойчивом сотрудничестве между Всемирным советом толерантности и мира и Азербайджаном.
