    Международная организация высоко оценила атмосферу толерантности в Азербайджане

    Внешняя политика
    • 29 октября, 2025
    • 14:02
    Международная организация высоко оценила атмосферу толерантности в Азербайджане

    Всемирный совет толерантности и мира высоко оценивает атмосферу толерантности и взаимного уважения, существующую в Азербайджане.

    Как сообщает Report, об этом заявил президент Совета Ахмед Мохаммед Аль-Джарван на международной парламентской конференции в Милли Меджлисе.

    "Мы придаем большое значение партнерству с Милли Меджлисом. На парламентском уровне предпринимаются шаги по распространению и укреплению культуры мира. Уверен, что уже в ближайшем будущем мы увидим плоды этих усилий", - отметил Аль-Джарван.

    Он также выразил уверенность в долгосрочном и устойчивом сотрудничестве между Всемирным советом толерантности и мира и Азербайджаном.

    Qlobal Tolerantlıq və Sülh Şurası Azərbaycandakı tolerant mühiti yüksək qiymətləndirir
    Global Council for Tolerance and Peace praises Azerbaijan's tolerant environment

