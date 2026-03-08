Международная общественность осуждает дроновые атаки Ирана на территорию Азербайджана и выражает большую поддержку нашей стране - СПИСОК

Руководители и официальные лица различных стран, международные организации выступили с заявлениями, осуждающими дроновые атаки Ирана на территорию Азербайджана, выразили поддержку и солидарность с нашей страной на различных уровнях.

Report представляет страны и организации, которые поддерживают Азербайджан и выражают ему солидарность по этому вопросу.

Албания

Президент Албании Байрам Бегай в ходе телефонного разговора с Президентом Ильхамом Алиевым заявил, что осуждает атаки иранских беспилотных летательных аппаратов на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

Премьер-министр этой страны Эди Рама в публикации в своем аккаунте в X назвал нападение на территорию Азербайджана, удары по гражданской инфраструктуре и ранения людей очередным тяжелым и неприемлемым актом агрессии Ирана против соседних стран. "Азербайджанский народ, а также народы других стран, которые в последние дни безосновательно становятся мишенью, заслуживают лишь уважения, безопасности и жизни без угроз", - подчеркнул Э. Рама.

Германия

Посольство Германии в Азербайджане в своем официальном аккаунте в Х поделилось публикацией и осудило удары иранских беспилотников по Нахчывану, а также любые действия, угрожающие безопасности Азербайджана. "Мы выражаем солидарность с Азербайджаном и пострадавшими от этого инцидента", - говорится в публикации.

Соединенные Штаты Америки

Государственный департамент США распространил заявление, решительно осуждающее беспричинную атаку беспилотных летательных аппаратов иранского режима против Азербайджана, нацеленных на Нахчыванский международный аэропорт и детскую школу, что привело к ранениям среди невинных мирных жителей и повреждению важной гражданской инфраструктуры.

В заявлении отмечается, что эти атаки являются грубым нарушением суверенитета Азербайджана и результатом излишней эскалации иранской агрессии.

"США выражают полную солидарность с Азербайджаном перед лицом этих угроз. Нападения на территорию наших партнеров в регионе неприемлемы и вызовут решительную поддержку этих партнеров со стороны США", - подчеркивается в заявлении.

Австрия

Федеральный министр по европейским и международным делам Австрии Беате Майнль-Райзингер в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым решительно осудила атаки беспилотников на территорию Азербайджанской Республики и выразила солидарность с нашей страной.

Беларусь

Министр иностранных дел Беларуси Максим Рыженков в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым выразил обеспокоенность по поводу военной эскалации.

В ходе телефонного разговора премьер-министра Азербайджана Али Асадова с премьер-министром Беларуси Александром Турчиным главы правительств обсудили текущую ситуацию в регионе. Была выражена обеспокоенность в связи со случившимся инцидентом в Нахчыване.

В ходе телефонного разговора спикера Совета Республики Национального собрания Беларуси Наталья Кочанова с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой выразила обеспокоенность в связи с дроновыми атаками, нанесенными Ираном по Нахчыванской Автономной Республике, выразила сожаление относительно ранения среди гражданского населения в результате этой атаки и пожелала пострадавшим скорейшего исцеления.

Бельгия

Заместитель Премьер-министра, министр иностранных дел Бельгии Максим Прево, осудив в своем аккаунте в X дроновые удары по Нахчывану, заявил: "Бельгия решительно осуждает дроновую атаку по Нахчыванскому аэропорту, в результате которого пострадали мирные жители и была повреждена гражданская инфраструктура. Я выражаю полную солидарность с азербайджанским народом и правительством".

Посольство Бельгии в Азербайджане выразило полную солидарность с нашей страной в связи с нападениями на Нахчыван. В заявлении посольства подчеркивается, что решительно осуждают эти нападения, которые угрожают мирному населению и нарушают суверенитет Азербайджана, а также международное право.

Бахрейн

Министерство иностранных дел Бахрейна выступило с заявлением, в котором решительно осудило нападения Ирана на Азербайджан и Турцию. В заявлении отмечается, что нападения Ирана на Азербайджан решительно осуждаются и считаются неприемлемыми. Эти действия расцениваются как грубое нарушение принципов добрососедства, норм международного права, а также как опасная эскалация, угрожающая безопасности и стабильности региона.

Объединенные Арабские Эмираты

Президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян в ходе телефонного разговора Президентом Ильхамом Алиевым осудил атаку Исламской Республики Иран на территорию Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате инцидента.

В ходе телефонного разговора председателя Федерального национального собрания ОАЭ Сакра Гобаша с председателем Милли Меджлиса Сахибой Гафаровой выразил серьезную озабоченность в связи с необоснованными нападениями, совершенными Ираном против территории и гражданского населения обеих стран, решительно осудил подобные действия.

В ходе телефонного разговора заместителя Премьер-министра, министра иностранных дел Объединенных Арабских Эмиратов Шейха Абдаллы бен Заида Аль Нахайяна с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым решительно осудил взятие под прицел гражданского населения и гражданской инфраструктуры, отметив, что подобные шаги неприемлемы.

Болгария

Болгария также решительно осудила иранский дроновый удар по Нахчывану и выразила полную солидарность с Азербайджаном. Посол Болгарии в Азербайджане Руслан Стоянов заявил на мероприятии в Баку по случаю Дня освобождения этой страны: "Я решительно осуждаю иранские атаки на Нахчыванский аэропорт и село Шекерабад. Сочувствую семьям пострадавших мирных жителей. Болгария решительно осуждает эти действия и выражает полную солидарность с Азербайджаном".

Босния и Герцеговина

В послании члена Президиума Боснии и Герцеговины Жельки Цвиянович, направленном Президенту Ильхаму Алиеву, отмечается: "Как член Президиума Боснии и Герцеговины выражаю Вам свою полную поддержку и солидарность в связи с атаками Исламской Республики Иран на территорию Азербайджанской Республики. Мы считаем эти атаки абсолютно неприемлемыми и вызывающими глубокую обеспокоенность. Данные атаки являются серьезной угрозой для региональной стабильности и безопасности".

Великобритания

Посольство Великобритании в Азербайджане осудило атаки беспилотных летательных аппаратов Ирана на Нахчыван и выразило солидарность с Азербайджаном. Посол Великобритании в Азербайджане Фергус Олд в своем аккаунте в социальной сети X написал: "Соединенное Королевство решительно осуждает любые действия, угрожающие безопасности Азербайджана. Мы выражаем полную солидарность с Азербайджаном и пострадавшими в это трудное время. Посольство внимательно следит за развитием событий".

Чехия

Посольство Чехии решительно осудило нападения на Нахчыван. В публикации посольства говорится, что этот неприемлемый шаг является нарушением безопасности Азербайджана и подрывает региональную стабильность.

Эфиопия

В ходе телефонного разговора Премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда Али с Президентом Ильхамом Алиевым подчеркнул, что осуждает воздушную атаку Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана.

Армения

В ходе телефонного разговора министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым стороны выразили обеспокоенность и отметили важность воздержания от шагов, которые могут привести к дальнейшему росту напряженности, подчеркнули значение обеспечения стабильности и безопасности.

Эстония

Эстония поддержала Азербайджан на фоне дроновой атаки Ирана. Министр иностранных дел Эстонии Маргус Цахкна в своем аккаунте в социальной сети X расценил инцидент как грубое нарушение международного права и суверенитета государств. "Эстония выражает солидарность с Азербайджаном и поддерживает обеспечение мира и безопасности в регионе", - подчеркнул он.

Финляндия

Посольство Финляндии в Азербайджане выступило с заявлением в связи с дроновыми атаками Ирана на Нахчыван. В заявлении говорится: "Финляндия решительно осуждает атаки иранских дронов на инфраструктуру гражданского аэропорта Нахчывана. Это является нарушением безопасности и территориальной целостности Азербайджана и создает риск дальнейшего обострения ситуации. Региональную стабильность необходимо поддерживать, а не нарушать".

Франция

Правительство Франции решительно осудило атаку беспилотников на Нахчыванский международный аэропорт. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте Министерства иностранных дел Франции. Отмечается, что атака дронов на Нахчыванский международный аэропорт является явным нарушением суверенитета Азербайджана и норм международного права.

Посол Франции в Азербайджане Софи Лагут в своем аккаунте в социальной сети X написала: "Дроновые атаки Ирана на Нахчыван, совершенные сегодня в дневное время, являются недопустимым шагом против безопасности и территориальной целостности Азербайджана. Решительно осуждаю это действие, нарушающее региональную стабильность и международное право".

Грузия

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в ходе телефонного разговора с Президентом Ильхамом Алиевым, решительно осудив атаку Исламской Республики Иран на Нахчыванскую Автономную Республику Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, выразил солидарность с Азербайджанским государством и народом.

Министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым выразила обеспокоенность в связи с произошедшим инцидентом и отметила важность поддержания стабильности и безопасности в регионе.

В заявлении МИД Грузии говорится: "Любые действия, грубо нарушающие принципы и нормы международного права и направленные на обострение ситуации в регионе, неприемлемы. Грузия, принимая во внимание прочную дружбу и стратегическое партнерство, в этой трудной ситуации выражает солидарность с братским Азербайджаном".

Хорватия

Министр иностранных дел и по делам Европы Хорватии Гордан Грлич-Радман в своем аккаунте в социальной сети X осудил нападение Ирана на Нахчыван. "Мы призываем Иран немедленно прекратить подобные действия, которые могут еще больше обострить напряженность в регионе. Мы выражаем нашу солидарность с Азербайджаном", - подчеркнул министр.

Иордания

В ходе телефонного разговора заместителя Премьер-министра, министра иностранных дел Иорданского Хашимитского Королевства Аймана ас-Сафади с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым стороны, отметив недопустимость дальнейшего ухудшения региональной среды безопасности, подчеркнули важность устранения существующих разногласий посредством диалога и дипломатических средств в соответствии с нормами и принципами международного права.

МИД Иордании заявило, что атаки Ирана на Турцию и Азербайджан грубо нарушают суверенитет обоих государств, угрожают безопасности и стабильности региона и создают условия для опасной эскалации. Министерство также подчеркнуло, что Иордания полностью солидарна с Турцией и Азербайджаном.

Испания

Правительство Испании решительно осуждает последние атаки Ирана против Турции и Азербайджана. Об этом говорится на странице Министерства иностранных дел Испании в X. Отмечается, что атаки Ирана, нацеленные на гражданских лиц, полностью противоречат международному праву. Грубое нарушение суверенитета и территориальной целостности государств увеличивает риск эскалации.

Израиль

Министр иностранных дел Государства Израиль Гидеон Саар в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым отметил, что его страна осуждает эту атаку, назвав ее неприемлемой, и выразила солидарность с нашей страной.

Швеция

Посольство Швеции в Азербайджане распространило заявление, осуждающее атаки дронов Ирана на Нахчыван. Выразив солидарность с Азербайджаном, посольство отметило: "Мы решительно осуждаем эти атаки и любые шаги, угрожающие безопасности Азербайджана. Мы продолжим внимательно следить за ситуацией и дальнейшими событиями".

Италия

Заместитель премьер-министра Италии, министр иностранных дел и международного сотрудничества Антонио Таяни в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым выразил обеспокоенность сложившейся ситуацией и свою солидарность. Он отметил важность восстановления стабильности в регионе.

Подчеркнув, что самым решительным образом осуждает дроновую атаку Ирана на Нахчыванский аэропорт на территории Азербайджана, заместитель министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли заявил: "В связи с этим крайне серьезным инцидентом выражаю полную солидарность с Правительством и народом Азербайджана. Нацеливание на гражданскую инфраструктуру является неприемлемым, безответственным и преступным действием".

Кувейт

Министерство иностранных дел Кувейта решительно осудило и подвергло жесткой критике атаку Ирана на Турцию и Азербайджан.

МИД считает подобные попытки открытым нарушением международных законов и Устава ООН.

Министерство также подчеркнуло полную солидарность Кувейта с Турцией и Азербайджаном и заявило о поддержке всех мер, принимаемых ими для защиты своего суверенитета, безопасности и стабильности.

Казахстан

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев решительно осудил атаку иранских беспилотных летательных аппаратов на аэропорт в городе Нахчыван. Глава государства расценил произошедшее как акт против братского, союзнического Азербайджана. Он выразил надежду на совместное с Ираном тщательное расследование инцидента и урегулирование конфликтной ситуации дипломатическими средствами во избежание эскалации напряженности в регионе.

Министр иностранных дел Казахстана Ермек Кошербаев в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым выразил глубокую обеспокоенность этими атаками, казахстанский министр заявил, что надеется на то, что ситуация не обострится еще больше.

Катар

Министерство иностранных дел Катара считает удар иранских БПЛА по аэропорту в Азербайджане являются враждебными действиями.

В заявлении МИД отмечается, что эти действия расценены как опасная эскалация и явное нарушение суверенитета государств, а также сочтены прямой угрозой безопасности и стабильности региона.

Министерство также подчеркнуло полную солидарность Катара с Азербайджаном и заявило о поддержке всех мер, принимаемых ими для защиты своего суверенитета, безопасности и территориальной целостности.

Кыргызстан

Министр иностранных дел Кыргызстана Жээнбек Кулубаев в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым заявил, что дроновые атаки на территорию Азербайджана вызывают обеспокоенность и выразил солидарность с нашей страной. Он подчеркнул, что подобные атаки способствуют дальнейшему росту напряженности в регионе.

Министр поблагодарил нашу страну за созданные условия для транзитного прохода граждан Кыргызстана, находящихся в Иране, через территорию Азербайджана и отметил высокую оценку оказанной оперативной поддержки.

Латвия

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс в ходе телефонного разговора с Президентом Ильхамом Алиевым заявил о решительном осуждении атаки, со стороны Исламской Республики Иран на территорию Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов. Эдгарс Ринкевичс выразил солидарность с Азербайджанским государством и народом в связи с произошедшим инцидентом, пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим во время атаки.

В ходе телефонного разговора министров иностранных дел Азербайджана и Латвии Джейхуна Байрамова и Байбы Браже были обсуждены текущая военная эскалация и растущая напряженность на Ближнем Востоке. Отмечалось, что дальнейшее обострение ситуации создает риски для безопасности в широкой географии. Подчеркнута важность диалога и решения конфликтов дипломатическими средствами.

Литва

Министр иностранных дел Литвы Кестутис Будрис в ходе телефонного разговора с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым осудил дроновые атаки на территорию Азербайджана, выразив глубокую обеспокоенность и солидарность с нашей страной. Также подчеркивалось, что подобные атаки служат дальнейшему усилению напряженности в регионе.

К. Будрис также осудил атаки в своем аккаунте в социальной сети X. Он заявил, что подобная агрессия несет риск дальнейшей эскалации и должна быть немедленно прекращена.

Ливия

Председатель Президентского совета Государства Ливия Мухаммад Юнис аль-Манфи в ходе телефонного разговора с Президентом Ильхамом Алиевым осудил воздушную атаку, осуществленную Ираном против Азербайджана.

Венгрия

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в телефонном разговоре с Президентом Ильхамом Алиевым подчеркнул, что осуждает атаку, совершенную Ираном против Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, и заявил о полной солидарности с нашей страной. Отметив, что Венгрия всегда находится рядом с Азербайджаном, Виктор Орбан сказал, что наша страна может полагаться на Венгрию, которая готова оказать Азербайджану любую поддержку.

Посол Венгрии в Азербайджане Тамаш Торма также осудил атаки Ирана на Нахчыван. Он заявил, что подобное неприемлемое нарушение безопасности, суверенитета Азербайджана и норм международного права наносит ущерб региональной стабильности.

Марокко

Министр иностранных дел, африканского сотрудничества и по делам марокканцев, проживающих за рубежом Королевства Марокко Нассер Бурита в телефонном разговоре со своим азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым решительно осудил атаки беспилотников на территорию Азербайджана, выразил обеспокоенность в связи с произошедшим и заявил о солидарности с нашей страной.

Египет

Министр иностранных дел Египта Бадр Абдель Аты в ходе телефонного разговора с верховным представителем Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президентом Европейской комиссии Кайей Каллас заявил: "Для взятия ситуации на Ближнем Востоке под контроль важно отдавать приоритет диалогу и дипломатии. Египет категорически отвергает и считает неприемлемыми атаки на страны Персидского залива, а также на Иорданию, Ирак, Турцию и Азербайджан. Египет подчеркивает, что эти действия должны быть осуждены".

Молдова

Президент Ильхам Алиев, принимая заместителя премьер-министра Молдовы, министра иностранных дел Михая Попшоя, министр заявил, что Молдова решительно осуждает атаки Ирана на Азербайджан с использованием беспилотных летательных аппаратов, подчеркнул свою солидарность с нашей страной в этом вопросе. Он пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим в результате атаки.

Министр также разместил публикацию с осуждением атак в своем Telegram-канале. "Молдова солидарна с Азербайджаном и вновь подтверждает свою поддержку его суверенитета и территориальной целостности", - заявил министр.

Монтенегро

Министерство иностранных дел Монтенегро решительно осудило атаку со стороны Ирана на Нахчыванский регион Азербайджана. В заявлении министерства отмечается, что подобные действия создают серьезную угрозу региональной безопасности и стабильности. Было заявлено, что Монтенегро солидарна с азербайджанским народом и призывает к немедленному снижению напряженности.

Вице-премьер и министр иностранных дел этой страны Эрвин Ибрагимович решительно осудил дроновые атаки Ирана на Азербайджан, выразил обеспокоенность произошедшим, отметив, что с пониманием относится к позиции нашей страны и солидарен с Азербайджаном.

Нидерланды

Посольство Нидерландов в Азербайджане решительно осудило атаки на Нахчыван с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) со стороны Ирана. Об этом говорится в публикации на странице посольства в Facebook. "Подобные действия неприемлемы и являются нарушением безопасности и территориальной целостности Азербайджана. Атаки Ирана еще больше подрывают региональную стабильность. В этот трудный момент мы выражаем полную солидарность с Азербайджаном и пострадавшими", -подчеркивается в публикации.

Оман

Министерство иностранных дел Омана в официальном аккаунте в X выразило обеспокоенность в связи с атакой на территории Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) и подчеркнуло, что отвергает и осуждает любые действия, наносящие ущерб суверенитету и территориальной целостности государств, а также ставящие под угрозу гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру.

Пакистан

Премьер-министр Пакистана Мухаммад Шахбаз Шариф в ходе телефонного разговора с Президентом Ильхамом Алиевым заявил об осуждении военной атаки и террористических актов Ирана против Азербайджана, подчеркнул, что в этот трудный день Пакистанское государство и армия находятся рядом с Азербайджанским государством и армией, и отметил, что Азербайджан всегда может полагаться на Пакистан.

Премьер-министр также сделал публикацию по этому поводу на своей странице в социальной сети X. "Мы выражаем серьезную обеспокоенность в связи с последними атаками на братскую страну - Азербайджан. Призываем к снижению напряженности для сохранения мира и стабильности в регионе и повторяем о необходимости продолжения диалога и дипломатии", - отмечается в публикации.

Заместитель премьер-министра Пакистана, министр иностранных дел Мухаммад Исхак Дар в телефонном разговоре с министром иностранных дел Джейхуном Байрамовым выразил глубокую обеспокоенность пакистанской стороны в связи с атакой дронов на Азербайджан.

Польша

Польша решительно осудила атаку с использованием беспилотных летательных аппаратов с территории Ирана против Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана. Информация об этом была опубликована в аккаунте посольства Польши в Азербайджане в социальной сети X. Было заявлено, что этот акт является явным нарушением суверенитета Азербайджана.

Узбекистан

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в телефонном разговоре с Президентом Ильхамом Алиевым решительно осудил атаки Ирана против Азербайджана с использованием беспилотных летательных аппаратов, выразил полную поддержку Узбекистана Азербайджану, подчеркнул, что его страна всегда находится рядом с Азербайджаном.

В ходе телефонного разговора министров иностранных дел Азербайджана и Узбекистана Джейхуна Байрамова и Бахтиёра Саидова было заявлено, что атаки дронов с территории Ирана на территорию Нахчыванской Автономной Республики вызывают обеспокоенность.

Сербия

Министерство иностранных дел Сербии осудило атаку дронов Ирана на Нахчыван. МИД вновь заявило о полной поддержке Сербией суверенитета и территориальной целостности Азербайджана: "Попытки вовлечения дружественных стран в более широкие региональные конфликты или дестабилизации приграничных регионов, включая Нахчыванскую Автономную Республику, неприемлемы. Сербия остается верна принципам сохранения мира, уважения международного права и Устава Организации Объединенных Наций и поддерживает дальнейшее укрепление дружественных и партнерских связей с Азербайджаном".

Саудовская Аравия

Саудовская Аравия решительно осудила попытку Ирана нанести удар по Азербайджану. Министерство иностранных дел страны в своем заявлении назвало подобные попытки враждебным поведением, противоречащим международным законам и принятым международным нормам. В заявлении также отмечается, что правительство и народ Королевства вновь заявляют о полной солидарности с Азербайджаном и поддерживают право нашей страны защищать свою безопасность, воздушное пространство, территориальную целостность и своих граждан.

Словакия

Президент Словацкой Республики Петер Пеллегрини в письме Президенту Ильхаму Алиеву выразил искреннюю солидарность в связи с атакой беспилотных летательных аппаратов на гражданскую инфраструктуру в Нахчыванской Автономной Республике, также поставившей под угрозу гражданское население. Он заявил: "Мы решительно осуждаем эту атаку. Подобное поведение неприемлемо, является нарушением международного права и опасным образом увеличивает риск дальнейшей эскалации ситуации.

Словакия поддерживает все усилия, направленные на снижение напряженности и мирное решение вопроса".

Словения

Словения решительно осудила беспричинную атаку беспилотных летательных аппаратов Ирана на Нахчыванский международный аэропорт. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Словении, опубликованном на странице ведомства в социальной сети "X".

В заявлении отмечается, что эта атака является очередным проявлением опасной эскалации в регионе со стороны Ирана.

Судан

Министр иностранных дел и международного сотрудничества Судана Мухи ад-Дин Салем Ахмед во время телефонного разговора с министром иностранных дел Азербайджан Джейхуном Байрамовым выразил обеспокоенность атаками со стороны Ирана и заявил о недопустимости нанесения ударов по гражданской инфраструктуре.

Сирия

Министерство иностранных дел Сирии на своей странице в социальной сети "X" решительно осудило попытку Ирана нанести удар по Азербайджану с использованием беспилотников.

В заявлении подчеркивается, что подобные действия являются явным нарушением суверенитета государств и представляют угрозу региональной и международной безопасности и стабильности.

Также отмечается, что Сирия не принимает насилие и эскалацию, направленные против гражданских лиц и инфраструктуры, выражает полную солидарность с Азербайджаном и призывает международное сообщество выполнить свои обязательства по обеспечению мира и безопасности в регионе.

Tуркменистан

Во время телефонного разговора заместителя председателя Кабинета министров, министра иностранных дел Туркменистана Рашида Мередова с министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым были обсуждены вопросы, возникшие в связи с атаками беспилотников со стороны Ирана на территорию Нахчыванской Автономной Республики.

Р. Мередов отметил, что сложившаяся ситуация вызывает обеспокоенность.

Tурция

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым заявил, что осуждает атаку беспилотников, осуществленную Ираном против Нахчыванской Автономной Республики, и выразил поддержку братскому азербайджанскому народу.

В ходе телефонного разговора министров иностранных дел Азербайджан Джейхуна Байрамова и Турции - Хакана Фидана был выражен решительный протест в связи с ракетными ударами со стороны Ирана в направлении Турции, а также атаками беспилотников на Азербайджан.

Было отмечено, что подобные атаки являются недопустимыми, противоречат нормам и принципам международного права и способствуют росту напряженности в регионе.

Украина

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига написал на своей странице в Telegram: "Мы осуждаем атаку Ирана на Азербайджан после его ударов по странам Ближнего Востока и Европы. Нападение этой страны на Азербайджан еще раз показывает, что Иран является не региональной, а глобальной угрозой".

Греция

Посольство Греции в Азербайджане осудило удары беспилотных летательных аппаратов со стороны Ирана по территории Нахчыванской Автономной Республики.

В публикации дипломатического представительства в социальной сети "X" говорится: "Удары БПЛА по Нахчывану демонстрируют явное нарушение международного права и государственного суверенитета. Греция выражает солидарность с Азербайджаном".

Европейский Союз

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Европейской комиссии Кайя Каллас осудила атаки Ирана на Нахчыванскую Автономную Республику.

В заявлении ЕС по данному поводу говорится: "Атаки беспилотников Ирана на территорию Нахчывана являются абсолютно неприемлемыми. Эти удары представляют собой дальнейшую эскалацию со стороны Ирана и повышают риск распространения войны за пределы Ближнего Востока".

Совет Европы

Генеральный секретарь Совета Европы прокомментировал атаку беспилотников со стороны Ирана на территорию Азербайджан. В публикации на его странице в социальной сети "X" говорится: "Атака беспилотников против Азербайджана демонстрирует необходимость деэскалации. Международное право должно оставаться рамкой для применения силы".

Международная организация гражданской обороны

В заявлении Постоянного секретариата Международной организации гражданской обороны в связи с последними атаками против Азербайджана выражается глубокая обеспокоенность произошедшими событиями, с которыми страна столкнулась как государство-член организации, и полная солидарность с правительством и народом Азербайджана.

В заявлении также отмечается, что Азербайджан является одной из стран, вносящих вклад в укрепление регионального сотрудничества в сфере гражданской обороны и готовности к чрезвычайным ситуациям.

ООН

Официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик на брифинге для прессы заявил, что генсек Антониу Гутерриш обеспокоен атаками иранских беспилотников на Нахчыванскую Автономную Республику.

"Мы глубоко обеспокоены этим инцидентом, особенно в связи с ранениями среди гражданских лиц и ущербом, нанесенным гражданской инфраструктуре. Генеральный секретарь желает скорейшего выздоровления пострадавшим", - передал слова А. Гутерриша С. Дюжаррик.

ГУАМ

ГУАМ решительно осуждает атаки иранских беспилотных летательных аппаратов на территорию Азербайджан.

Об этом говорится в заявлении Секретариата организации.

"Мы выражаем солидарность и поддержку народу и правительству Азербайджана. Вновь подтверждаем нашу приверженность нормам и принципам международного права, подчеркиваем, что будем совместно противостоять любым угрозам и вызовам, направленным против безопасности, стабильности, территориальной целостности и суверенитета государств-членов ГУАМ", - говорится в заявлении.

Организация исламского сотрудничества

Организация исламского сотрудничества (ОИС) на своей странице в социальной сети "X" опубликовала заявление в связи с атакой беспилотников.

В заявлении говорится: "Генеральный секретариат осуждает удары по гражданской инфраструктуре и создание угрозы жизни мирных жителей. Это нарушает суверенитет Азербайджана и представляет угрозу его безопасности и стабильности. Генеральный секретариат подтверждает полную солидарность с Азербайджаном и поддерживает его в вопросе защиты суверенитета, безопасности и стабильности".

В документе также подчеркивается, что удары по государствам-членам или угрозы их безопасности нарушают принципы международного права и противоречат основам международных отношений, основанных на добрососедстве и взаимном уважении.

Парламентская ассамблея тюркских государств

Генеральный секретарь Парламентской ассамблеи тюркских государств распространил заявление в связи с атаками беспилотников с территории Ирана на гражданские объекты в Нахчыванской Автономной Республике.

В заявлении решительно осуждается эта атака Ирана и подчеркивается, что подобные действия представляют серьезную угрозу гражданской безопасности и региональной стабильности. Отмечается также важность предотвращения подобных инцидентов и содержится призыв к сдержанности во избежание дальнейшей эскалации ситуации в регионе.

"ТЮРКПА выражает поддержку правительству и народу Азербайджана, выступая за мир и стабильность", - говорится в заявлении.

Организация тюркских государств

Организация тюркских государств (ОТГ) распространила заявление в связи с атакой иранских беспилотников на объекты гражданской инфраструктуры в Нахчыванской Автономной Республике.

В заявлении, распространенном за подписью генерального секретаря организации Кубанычбека Омуралиева, решительно осуждаются совершенные атаки. Генеральный секретарь подчеркнул важность недопущения повторения подобных действий и призвал к сдержанности, чтобы предотвратить дальнейшее ухудшение региональной ситуации и рост напряженности.

К. Омуралиев вновь подчеркнул полную солидарность Секретариата ОТГ с правительством и братским народом Азербайджана.

Отметим, что среди стран и организаций, выразивших поддержку Азербайджану, также находятся Португалия, Эсватини, Колумбия, Руанда, Йемен и другие государства, а также НАТО.

Широкая международная поддержка является наглядным свидетельством высокого авторитета Президента Ильхама Алиева во всем мире и успешной внешней политики Азербайджана, проводимой под руководством главы государства, а также роли страны как надежного партнера и важного актора на международной арене.