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    ​Между структурами гражданской авиации Азербайджана и Турции подписан меморандум о сотрудничестве

    Документ предусматривает сотрудничество Азербайджана в пределах Международной организации гражданской авиации

    Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Заключен меморандум о сотрудничестве между структурами гражданской авиации Азербайджана и Турции.

    Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

    В Главном управлении гражданской авиации меморандум подписал посол Азербайджана в Анкаре Фаик Багиров.

    Документ предусматривает сотрудничество Азербайджана в пределах Международной организации гражданской авиации и представление страны в структуре.

    В меморандуме предусматривается обеспечение сотрудничества между Госадминистрацией гражданской авиации Азербайджана, Главным управлением гражданской авиации Турции, Национальной академией авиации Грузии и Государственной администрацией авиации Украины.  

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