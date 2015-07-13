​Между структурами гражданской авиации Азербайджана и Турции подписан меморандум о сотрудничестве

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Заключен меморандум о сотрудничестве между структурами гражданской авиации Азербайджана и Турции.
Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.
В Главном управлении гражданской авиации меморандум подписал посол Азербайджана в Анкаре Фаик Багиров.
Документ предусматривает сотрудничество Азербайджана в пределах Международной организации гражданской авиации и представление страны в структуре.
В меморандуме предусматривается обеспечение сотрудничества между Госадминистрацией гражданской авиации Азербайджана, Главным управлением гражданской авиации Турции, Национальной академией авиации Грузии и Государственной администрацией авиации Украины.
Şamil ƏlibəyliАвтор новости
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