​Между структурами гражданской авиации Азербайджана и Турции подписан меморандум о сотрудничестве

Баку. 13 июля. REPORT.AZ/ Заключен меморандум о сотрудничестве между структурами гражданской авиации Азербайджана и Турции.

Об этом Report сообщили в посольстве Азербайджана в Турции.

В Главном управлении гражданской авиации меморандум подписал посол Азербайджана в Анкаре Фаик Багиров.

Документ предусматривает сотрудничество Азербайджана в пределах Международной организации гражданской авиации и представление страны в структуре.

В меморандуме предусматривается обеспечение сотрудничества между Госадминистрацией гражданской авиации Азербайджана, Главным управлением гражданской авиации Турции, Национальной академией авиации Грузии и Государственной администрацией авиации Украины.