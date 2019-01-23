Глава МИД: Между Грузией и Азербайджаном по всем важным вопросам существует взаимная поддержка

Тбилиси. 23 января. REPORT.AZ/ Азербайджан – стратегический партнер Грузии.

Как сообщает местное бюро Report, об этом министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани сказал, комментируя встречу в Давосе между премьер-министром страны Мамукой Бахтадзе и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он сказал, что между Грузией и Азербайджаном по всем важным вопросам существует взаимная поддержка, а по проблемным вопросам – адекватный подход: "На встрече еще раз подчеркнули дружеские отношения и стратегическое партнерство между двумя странами. Стороны уделили особое внимание реализованным совместно проектам. Также обсудили транспортный потенциал Грузии и Азербайджана с точки зрения привлечения грузов из Центральной Азии".

По словам главы МИД, на встрече также коснулись проектов TANAP и железной дороги Баку-Тбилиси-Карс: "В мире существует большая конкуренция. Поэтому Грузия и Азербайджан должны работать сообща, чтобы сохранить конкурентоспособность транспортных магистралей".