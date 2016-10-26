Между Азербайджаном и Хорватией ожидается открытие чартерного рейса

Баку. 26 октября. REPORT.AZ/ Мы оцениваем визит президента Хорватии Колинды Грабар-Китарович в Азербайджан как удачный.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил временный поверенный в делах Хорватии в Азербайджане Рефик Шабанович.

По его словам, на встрече с президентом Азербайджана К.Грабар-Китарович отметила, что Хорватия, как член Евросоюза и НАТО, готова поддержать Азербайджан в этих и в других организациях. Р.Шабанович также добавил, что президент Хорватии пообещала в ближайшее время повысить статус офиса Хорватии в Баку до уровня посольства.

Р.Шабанович добавил, что президенты отметили области, в которых две страны могут сотрудничать больше всего: "Это такие сферы как сельское хозяйство, кораблестроение, пищевая промышленность. Наш торговый оборот составляет 200 млн. долларов и мы больше импортируем из Азербайджана, чем экспортируем".

Временный поверенный в делах Хорватии отметил, что туризм также был темой обсуждения между двумя главами государств: "Мы надеемся, что с 1 июля следующего года мы откроем чартерные рейсы между Баку и Пулой, которые будут выполняться раз в неделю в течение 2 месяцев".

Кроме того, дипломат сообщил, что до конца года в Баку состоится заседание межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Азербайджан-Хорватия.