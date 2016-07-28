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    Чавушоглу: Азербайджан внес большой вклад в борьбу со сторонниками Фетхуллаха Гюлена

    Поддержка Азербайджана должна стать примером для братских Турции стран

    Баку. 28 июля. REPORT.AZ/ Азербайджан внес большой вклад в борьбу со сторонниками руководителя террористической организации (FETÖ) Фетхуллаха Гюлена.

    Как сообщает Report, об этом турецким журналистам заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

    По его словам, поддержка Азербайджана в борьбе с организацией Гюлена должна стать примером для братских Турции стран.

    Говоря о борьбе со сторонниками движения Ф.Гюлена в министерстве иностранных дел Турции, М.Чавушоглу напомнил, что от своих должностей уже были освобождены два посла.

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