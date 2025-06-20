Марокканским журналистам рассказали о COP29 и программе "Великое возвращение"

Марокканским журналистам рассказали о COP29 и программе "Великое возвращение"

Посольство Азербайджанской Республики в Марокко провело рабочий завтрак с представителями ряда ведущих марокканских медиаорганизаций.

Как сообщает Report, во встрече приняли участие руководители и представители таких медиаорганизаций, как "Le Matin", "Le 360", "Le 12.ma", "Al Ahdath Al Maghribia", "Morocco World News", которые издаются на арабском, французском и английском языках и имеют широкую читательскую аудиторию в Марокко.

Посол Азербайджана Назим Самедов предоставил представителям СМИ подробную информацию о внутренней и внешней политике Азербайджана, текущей ситуации в регионе, мирном процессе после освобождения наших территорий от армянской оккупации, работе, проводимой на этих территориях, минной проблеме, реализации программы "Великое возвращение", деятельности общины Западного Азербайджана, COP29, проведенной Азербайджаном в ноябре прошлого года, а также о текущем состоянии и перспективах азербайджано-марокканских отношений.

Представители марокканской прессы отметили важность подобных встреч с точки зрения получения объективной информации об истории, культуре, внешних связях, политических и экономических отношениях Азербайджана, геополитических реалиях в регионе.

Посол ответил на вопросы представителей СМИ по указанным темам. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о запланированном визите представителей СМИ в нашу страну в начале июля текущего года, был обсужден проект программы визита.