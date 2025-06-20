О нас

Марокканским журналистам рассказали о COP29 и программе "Великое возвращение"

Марокканским журналистам рассказали о COP29 и программе "Великое возвращение" Марокканским журналистам рассказали о COP29 и программе "Великое возвращение"
Внешняя политика
20 июня 2025 г. 19:50
Марокканским журналистам рассказали о COP29 и программе Великое возвращение

Посольство Азербайджанской Республики в Марокко провело рабочий завтрак с представителями ряда ведущих марокканских медиаорганизаций.

Как сообщает Report, во встрече приняли участие руководители и представители таких медиаорганизаций, как "Le Matin", "Le 360", "Le 12.ma", "Al Ahdath Al Maghribia", "Morocco World News", которые издаются на арабском, французском и английском языках и имеют широкую читательскую аудиторию в Марокко.

Посол Азербайджана Назим Самедов предоставил представителям СМИ подробную информацию о внутренней и внешней политике Азербайджана, текущей ситуации в регионе, мирном процессе после освобождения наших территорий от армянской оккупации, работе, проводимой на этих территориях, минной проблеме, реализации программы "Великое возвращение", деятельности общины Западного Азербайджана, COP29, проведенной Азербайджаном в ноябре прошлого года, а также о текущем состоянии и перспективах азербайджано-марокканских отношений.

Представители марокканской прессы отметили важность подобных встреч с точки зрения получения объективной информации об истории, культуре, внешних связях, политических и экономических отношениях Азербайджана, геополитических реалиях в регионе.

Посол ответил на вопросы представителей СМИ по указанным темам. В ходе встречи также состоялся обмен мнениями о запланированном визите представителей СМИ в нашу страну в начале июля текущего года, был обсужден проект программы визита.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на английском языке ФотоAzerbaijani Embassy in Morocco briefs journalists on COP29 and "Great Return" program
Версия на азербайджанском языке ФотоMərakeşli jurnalistlərə COP-29 və "Böyük qayıdış" proqramının icrası barədə məlumat verilib

Самое важное

ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
ГЭЦ: В III группе проходные баллы по некоторым специальностям могут повыситься
18 июня 2025 г. 10:58
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
Ильхам Алиев: Британские компании активно участвуют в экономической жизни Азербайджана
14 июня 2025 г. 20:35
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
Реджеп Тайип Эрдоган позвонил президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву
14 июня 2025 г. 20:22

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi