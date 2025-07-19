Марков: Шушинский медиа-форум - уникальная возможность услышать мнение лидера страны-победителя

III Шушинский глобальный медиа-форум - это уникальная возможность услышать мнение лидера страны-победителя, президента Азербайджана Ильхама Алиева и пообщаться с коллегами из многих стран мира.

III Шушинский глобальный медиа-форум - это уникальная возможность услышать мнение лидера страны-победителя, президента Азербайджана Ильхама Алиева и пообщаться с коллегами из многих стран мира.

Как сообщает корреспондент Report из Физули, об этом журналистам заявил российский политолог, директор Института политических исследований РФ Сергей Марков.

Политолог отметил, что у него есть ряд ожиданий от III Шушинского глобального медиа-форума, однако особое внимание он уделяет предстоящему выступлению президента Азербайджана Ильхама Алиева.

"Ильхам Гейдарович, без сомнения, один из самых опытных лидеров современности. Он возглавляет страну-победителя. В мире не так много государств, которые одержали победу в войне, полностью восстановили территориальную целостность. Многие мировые лидеры хотели бы понять, в чем секрет этой победы, и перенять этот опыт. Мы тоже хотим задать эти вопросы президенту. А он, как известно, очень мудрый, грамотный, корректный руководитель. Поэтому мы с большим интересом и уважением ждем диалога с ним", - подчеркнул российский политолог.

По словам Маркова, форум также является значимой площадкой для обмена мнениями между представителями средств массовой информации со всего мира.

"На этом глобальном медиа-форуме собираются действительно интересные люди. Например, на прошлом форуме меня удивило одно голосование - участникам задали вопрос, какими источниками информации они пользуются чаще всего. Я был убежден, что активнее всего телеграм-каналы используются в России. Но оказалось, что около 70% журналистов и экспертов из разных стран тоже в первую очередь ориентируются на Telegram. Это говорит о том, что Telegram стал главным источником информации для большинства профессионалов в сфере медиа", - добавил эксперт.