Мамедъяров: В переговорах Баку и Москвы по закупкам газа нет политической подоплеки

Баку. 18 марта. REPORT.AZ/ В переговорах Баку и Москвы по закупкам газа нет политической подоплеки. Как сообщает Report, об этом в интервью газете "Коммерсант" заявил министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров, комментируя вопрос о том, что сделку о закупке газа в объеме до 3 млрд. кубометров России и Азербайджану пока так и не удалось согласовать.

"Думать так — все равно что искать черную кошку в темной комнате, зная, что ее там нет. Насколько мне известно, контакты между SOCAR и "Газпромом" осуществляются на регулярной основе. Идет разговор о ценах, согласовываются параметры. Две госкомпании ищут оптимальную прибыль, и это нормальный процесс. А вопрос об объемах поставок действительно существует.", - заявил глава МИД.