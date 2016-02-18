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    ​Мамедъяров: Азербайджан рассматривает вопрос присоединения к исламской антитеррористической коалиции

    Нам нужно обсудить детально формы нашего участия в этой коалиции

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Азербайджан рассматривает вопрос присоединения к исламской антитеррористической коалиции. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел Эльмар Мамедъяров на совместной пресс-конференции с находящимся с визитом в Баку главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу.

    Министр отметил, что для присоединения к коалиции необходим ряд министерств, не только министерства иностранных дел.

    "Поэтому нам нужно совместно с другими министерствами обсудить детально формы нашего участия в этой коалиции", - отметил Э. Мамедъяров. 

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