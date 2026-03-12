МакГерри: ЕС не видит причин для включения порта Кулеви в 20-й пакет санкций против РФ

Евросоюз исключил нефтяной терминал Кулеви в Грузии из перечня возможных объектов 20-го пакета санкций против России после получения заверений, что порт не будет использоваться для обхода ограничений.

Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявила официальный представитель ЕС Шивон МакГерри.

По ее словам, грузинские власти и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR), являющаяся оператором терминала, заверили спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О"Салливана, что не допустят деятельности, которая может вызвать обеспокоенность Брюсселя.

По словам представителя ЕС, в Брюсселе существовали опасения, что терминал мог использоваться для экспорта российской нефти в обход санкционного режима.

Как отметила представитель ЕС, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили обязалась, что отныне ни один танкер теневого флота РФ не будет допускаться в грузинские порты. Дополнительные обязательства, по ее словам, были получены и от SOCAR.