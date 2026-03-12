Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13
    Ильхам Алиев Глобальный Бакинский форум Операция США и Израиля против Ирана WUF13

    МакГерри: ЕС не видит причин для включения порта Кулеви в 20-й пакет санкций против РФ

    Внешняя политика
    • 12 марта, 2026
    • 17:11
    МакГерри: ЕС не видит причин для включения порта Кулеви в 20-й пакет санкций против РФ

    Евросоюз исключил нефтяной терминал Кулеви в Грузии из перечня возможных объектов 20-го пакета санкций против России после получения заверений, что порт не будет использоваться для обхода ограничений.

    Как сообщает европейское бюро Report, об этом на брифинге в Брюсселе заявила официальный представитель ЕС Шивон МакГерри.

    По ее словам, грузинские власти и Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR), являющаяся оператором терминала, заверили спецпредставителя ЕС по санкциям Дэвида О"Салливана, что не допустят деятельности, которая может вызвать обеспокоенность Брюсселя.

    По словам представителя ЕС, в Брюсселе существовали опасения, что терминал мог использоваться для экспорта российской нефти в обход санкционного режима.

    Как отметила представитель ЕС, министр иностранных дел Грузии Мака Бочоришвили обязалась, что отныне ни один танкер теневого флота РФ не будет допускаться в грузинские порты. Дополнительные обязательства, по ее словам, были получены и от SOCAR.

    Госнефтекомпания Азербайджана (SOCAR) Порт Кулеви в Грузии Санкции ЕС против России
    EU removes Georgia's Kulevi Port from 20th Russia sanctions package
    Ты - Король

    Последние новости

    17:36

    ЦБА: В 2025 году доля безналичных операций по зарплатным картам превысила 54%

    Финансы
    17:27

    Моджтаба Хаменеи: Нужно использовать закрытие Ормузского пролива как рычаг давления

    В регионе
    17:25

    Трамп вновь увязал действия против Ирана с предотвращением ядерной угрозы

    Другие страны
    17:24
    Фото

    На Глобальном Бакинском форуме заявили о кризисе многосторонности

    Внешняя политика
    17:13

    Суд смягчил приговор осужденным по делу о взрыве с 10 погибшими в Баку

    Происшествия
    17:11

    МакГерри: ЕС не видит причин для включения порта Кулеви в 20-й пакет санкций против РФ

    Внешняя политика
    17:03

    В Азербайджане утвержден порядок первичной постановки на воинский учет

    Армия
    17:02
    Фото

    Возвращающихся в Ходжавенд и Ходжалы жителей сопровождали бригады скорой помощи

    Здоровье
    16:59

    Президент 73-й сессии ГА ООН указала на глубинные причины кризиса многосторонности

    Внешняя политика
    Лента новостей