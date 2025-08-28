Магдалена Гроно: ЕС готов поддержать реализацию согласованных вопросов между Баку и Ереваном

Специальный представитель Европейского Союза по Южному Кавказу Магдалена Гроно поздравила президента Азербайджана от имени руководства Европейского Союза и от себя лично с важными результатами, достигнутыми в Вашингтоне по нормализации отношений с Арменией и мирной повестке.

Как сообщает Report, на встрече с президентом Ильхамом Алиевым Магдалена Гроно подчеркнула, что этот процесс вносит большой вклад в обеспечение устойчивого мира в регионе.

Она отметила, что страны Европейского Союза также поддерживают мир, достигнутый между Азербайджаном и Арменией. Магдалена Гроно также отметила, что Европейский Союз готов поддержать процесс реализации согласованных вопросов между двумя странами, включая транспортный коридор.