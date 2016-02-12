Посол: ЕС является главным торговым партнером и инвестором Азербайджана

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ Евросоюз является главным торговым партнером и инвестором для Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявила глава офиса ЕС в Азербайджане Малена Мард.

Посол отметила, что ЕС заинтересован в углублении сотрудничества с Азербайджаном: "Приоритетными сферами являются развитие регионов, сельского хозяйства, проведение реформ в сфере юстиции".

М.Мард отметила, что на эти сферы Европейским союзом Азербайджану было выделено 75-80 млн. евро грантов.