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    Лу Мэй: Торговля и инвестиции между Китаем и Азербайджаном достигнут рекордных показателей

    Внешняя политика
    • 23 сентября, 2026
    • 18:56
    Лу Мэй: Торговля и инвестиции между Китаем и Азербайджаном достигнут рекордных показателей

    В 2026 году объем торговли и инвестиций между Китаем и Азербайджаном достигнет рекордных показателей.

    Как сообщает Report, об этом посол Китая в Азербайджане Лу Мэй заявила на мероприятии, посвященном 77-й годовщине образования Китайской Народной Республики (КНР).

    По ее словам, также ожидается, что в текущем году объем перевозок по железнодорожному экспресс-маршруту Китай - Европа через Азербайджан и Каспийское море удвоится.

    "Практическое сотрудничество является прочной основой наших отношений. Ожидается, что в текущем году объем торговли и инвестиций между Китаем и Азербайджаном достигнет рекордных показателей. Наше сотрудничество в рамках инициативы "Один пояс, один путь" приносит практическую пользу народам двух стран. Ожидается, что в текущем году объем перевозок по железнодорожному экспресс-маршруту Китай - Европа через Азербайджан и Каспийское море удвоится", - подчеркнула она.

    Дипломат отметила, что 2026 год стал годом значительных достижений в китайско-азербайджанских отношениях.

    "Буквально недавно заместитель премьер-министра Азербайджана Шахин Мустафаев принял участие в Глобальном форуме по устойчивому транспорту в Китае и подписал межправительственное соглашение между Китаем и Азербайджаном о международных автомобильных перевозках, что придаст дополнительный импульс нашему сотрудничеству в сфере транспортной взаимосвязанности", - сказала Лу Мэй.

    Кроме того, она отметила, что Китай и Азербайджан неизменно поддерживают друг друга в вопросах защиты суверенитета, независимости и территориальной целостности, а также уважают выбранный друг другом путь развития.

    "Благодаря стратегическому руководству председателя КНР Си Цзиньпина и президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева наше сотрудничество на высоком уровне служит примером взаимного доверия, равноправного и дружественного партнерства между государствами. Если смотреть в будущее, можно сказать, что всеобъемлющее стратегическое партнерство между Китаем и Азербайджаном имеет широкие перспективы и огромный потенциал. Китай готов объединить усилия с Азербайджаном для полной реализации важных договоренностей, достигнутых главами двух государств, чтобы они принесли еще больше пользы нашим странам и народам", - сказала она.

    По ее словам, Пекин и Баку тесно взаимодействуют и координируют свои действия на многосторонних площадках, включая ООН, ШОС и СВМДА

    Лу Мэй Шахин Мустафаев Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) Азербайджано-китайские отношения
    Lu Mey: Çin və Azərbaycan arasında ticarət və investisiyalar rekord göstəricilərə çatacaq
    Chinese ambassador expects record trade, investment with Azerbaijan
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