​Лорд-мэр: Великобритания готова оказать Азербайджану поддержку в дальнейшем развитии экономики

Баку. 2 июня. REPORT.AZ/ "Азербайджан и Великобритания близки друг другу, между странами сложились тесные отношения".

Как сообщает Report, об этом заявил лорд-мэр Лондона Алан Ярроу на пресс-конференции в Баку.

А.Ярроу напомнил, что в настоящий момент в Азербайджане работают около 5 тысяч граждан Великобритании, функционируют различные британские компании в энергетической сфере.

Лорд-мэр также отметил, что в этом месяце в Баку пройдут первые Европейские игры, а у Великобритании в свою очередь есть опыт проведения Олимпиады. "Олимпиада в Лондоне прошла очень успешно и думаю, что первые Европейские игры в Баку также пройдут успешно", - заявил А.Ярроу.

Лорд-мэр подчеркнул, что Великобритания готова оказать Азербайджану поддержку в дальнейшем развитии экономики.

А.Ярроу отметил важность преодоления так называемого "нефтяного проклятия" для нефтяных стран, выразив уверенность, что накопленный Азербайджаном опыт, конструктивный подход помогут в этом вопросе и смогут сделать Азербайджан более привлекательным на международной арене.