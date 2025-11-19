Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе COP30 VI Игры исламской солидарности Бюджетный пакет
    Литва выразила протест РФ из-за обстрелов Украины и повреждения посольства Азербайджана

    Внешняя политика
    • 19 ноября, 2025
    • 14:40
    Литва направила России новую ноту протеста, осудив очередные обстрелы Украины и указав на ущерб, нанесенный посольству Азербайджана в Киеве.

    Как передает Report, об этом во вторник сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

    В ноте подчеркивается, что удар России 14 ноября нанес значительный ущерб посольству Азербайджана в Киеве - инцидент, который Вильнюс расценивает как грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

    "Во время атаки 14 ноября российская ракета поразила посольство Азербайджана в Киеве. Это стало грубым нарушением Венской конвенции и посягательством на неприкосновенность дипломатических представительств. Литва выражает полную солидарность с МИД Азербайджана и азербайджанским дипломатическим сообществом", - отмечает литовское внешнеполитическое ведомство.

    Ранее МИД Азербайджана сообщил, что 14 ноября посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван во внешнеполитическое ведомство, где ему была вручена нота протеста. Во время встречи в МИД Азербайджана послу был заявлен решительный протест в связи с попаданием ракеты типа "Искандер" на территорию посольства Азербайджана в Киеве в результате ракетных и дроновых атак, произошедших около 1:00 ночи 14 ноября.

    Азербайджанская сторона проинформировала российского дипломата, что в результате взрыва часть ограждения территории посольства была полностью разрушена, а также были повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел дипломатического представительства.

    Litva Ukraynanın atəşə tutulması və Azərbaycan səfirliyinin zədələnməsinə görə Rusiyaya etiraz edib
    Lithuania protests to Russia over shelling of Ukraine, damage to Azerbaijani Embassy

