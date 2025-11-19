Литва выразила протест РФ из-за обстрелов Украины и повреждения посольства Азербайджана

Литва направила России новую ноту протеста, осудив очередные обстрелы Украины и указав на ущерб, нанесенный посольству Азербайджана в Киеве.

Как передает Report, об этом во вторник сообщило Министерство иностранных дел Литвы.

В ноте подчеркивается, что удар России 14 ноября нанес значительный ущерб посольству Азербайджана в Киеве - инцидент, который Вильнюс расценивает как грубое нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

"Во время атаки 14 ноября российская ракета поразила посольство Азербайджана в Киеве. Это стало грубым нарушением Венской конвенции и посягательством на неприкосновенность дипломатических представительств. Литва выражает полную солидарность с МИД Азербайджана и азербайджанским дипломатическим сообществом", - отмечает литовское внешнеполитическое ведомство.

Ранее МИД Азербайджана сообщил, что 14 ноября посол России в Баку Михаил Евдокимов был вызван во внешнеполитическое ведомство, где ему была вручена нота протеста. Во время встречи в МИД Азербайджана послу был заявлен решительный протест в связи с попаданием ракеты типа "Искандер" на территорию посольства Азербайджана в Киеве в результате ракетных и дроновых атак, произошедших около 1:00 ночи 14 ноября.

Азербайджанская сторона проинформировала российского дипломата, что в результате взрыва часть ограждения территории посольства была полностью разрушена, а также были повреждены конструкции, служебные автомобили, административное здание и консульский отдел дипломатического представительства.