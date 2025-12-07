Лейла Алиева и Арзу Алиева встретились в Дакке с главным советником временного правительства Бангладеш

Вице-президент Фонда Гейдара Алиева, основатель и руководитель Общественного объединения IDEA Лейла Алиева, руководитель Baku Media Center Арзу Алиева посетили столицу Народной Республики Бангладеш Дакку.

Как сообщает Report, в рамках визита Лейла Алиева и Арзу Алиева 7 декабря встретились с главным советником временного правительства Бангладеш, всемирно известным экономистом, лауреатом Нобелевской премии мира профессором Мухаммедом Юнусом.

На встрече М.Юнусу были переданы самые искренние приветствия президента Азербайджана Ильхама Алиева. Были отмечены многочисленные визиты М.Юнуса в Азербайджан в разные годы, включая последний в ноябре 2024 года для участия в COP29, его встречи с азербайджанским лидером и теплый прием гостя в нашей стране.

Было отмечено, что Азербайджан всегда связывали с Бангладеш дружественные отношения и успешное многостороннее сотрудничество.

Мухаммед Юнус был проинформирован о посещении Лейлой Алиевой и Арзу Алиевой учреждения для детей, лишенных родительской опеки и бездомных детей, действующего в Дакке.

Было отмечено, что Фонд Гейдара Алиева и ОО IDEA заинтересованы в сотрудничестве с соответствующими организациями Бангладеш в гуманитарной, социальной областях, в сферах молодежной и волонтерской деятельности, окружающей среды и охраны природы, а также в реализации совместных проектов.

Главный советник Мухаммед Юнус отметил, что всегда с удовольствием вспоминает встречи с президентом Азербайджана во время своих многочисленных визитов в нашу страну, и в свою очередь попросил передать его приветствия главе нашего государства. Он отметил, что, как было подчеркнуто на встрече с президентом Ильхамом Алиевым в рамках COP29, между двумя странами существует большой потенциал для эффективного сотрудничества, и коснулся важности осуществления практических действий в этом направлении.

М.Юнус сказал, что лично был свидетелем больших достижений Азербайджана в различных областях, и выразил глубокую благодарность за усилия по развитию сотрудничества с Бангладеш и реализации программ практической поддержки.