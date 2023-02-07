Лейла Абдуллаева выразила соболезнования послу Турции в Париже

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева встретилась с послом Турции в этой стране Али Онанером и выразила соболезнования в связи многочисленными жертвами в результате разрушительных землетрясений в братской стране.

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева встретилась с послом Турции в этой стране Али Онанером и выразила соболезнования в связи многочисленными жертвами в результате разрушительных землетрясений в братской стране.

Как сообщает Report , об этом азербайджанский дипломат написал на своей странице в Twitter.

"Мы посетили посольство Турции в Париже вместе с нашими коллегами из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, чтобы выразить нашу солидарность в связи с произошедшим в братской Турции разрушительным землетрясением, и выразить наши соболезнования народу Турции, провели обмен мнениями с послом Али Онанером", - говорится в публикации.