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Лейла Абдуллаева выразила соболезнования послу Турции в Париже

Лейла Абдуллаева выразила соболезнования послу Турции в Париже Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева встретилась с послом Турции в этой стране Али Онанером и выразила соболезнования в связи многочисленными жертвами в результате разрушительных землетрясений в братской стране.
Внешняя политика
7 февраля 2023 г. 21:49
Лейла Абдуллаева выразила соболезнования послу Турции в Париже

Посол Азербайджана во Франции Лейла Абдуллаева встретилась с послом Турции в этой стране Али Онанером и выразила соболезнования в связи многочисленными жертвами в результате разрушительных землетрясений в братской стране.

Как сообщает Report, об этом азербайджанский дипломат написал на своей странице в Twitter.

"Мы посетили посольство Турции в Париже вместе с нашими коллегами из Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана, чтобы выразить нашу солидарность в связи с произошедшим в братской Турции разрушительным землетрясением, и выразить наши соболезнования народу Турции, провели обмен мнениями с послом Али Онанером", - говорится в публикации.

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Версия на азербайджанском языке ФотоLeyla Abdullayeva Türkiyənin Parisdəki səfirinə zəlzələdə həyatını itirənlərlə bağlı başsağlığı verib

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