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    Лебедев: Учитывая экономическую ситуацию, СНГ сокращает свои расходы

    Все страны-члены СНГ выступили за сохранение Содружества

    Баку. 8 апреля. REPORT.AZ/ Все страны-члены СНГ выступили за сохранение Содружества. 

    Как сообщает Report, об этом на пресс-конференции в Москве заявил председатель Исполнительного комитета, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.

    По его словам, на сегодняшнем заседании СМИД СНГ участвовали 9 глав МИД СНГ: "От Молдовы участвовал замминистра, от Украины - временный поверенный в делах".

    С.Лебедев также добавил, что учитывая нынешнюю экономическую ситуацию, Содружество приняло решение сократить большинство своих расходов.

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