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Лавров: РФ, Турция и Иран предложили Баку и Еревану использовать площадку "3+3" для завершения работы над мирным договором

Лавров: РФ, Турция и Иран предложили Баку и Еревану использовать площадку "3+3" для завершения работы над мирным договором РФ, Турция и Иран предложили Азербайджану и Армении использовать площадку "3+3" для завершения работы над мирным договором.
Внешняя политика
18 октября 2024 г. 16:20
Лавров: РФ, Турция и Иран предложили Баку и Еревану использовать площадку 3+3 для завершения работы над мирным договором

РФ, Турция и Иран предложили Азербайджану и Армении использовать площадку "3+3" для завершения работы над мирным договором.

Как передает Report, об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на пресс-конференции в Стамбуле по итогам встречи глав МИД стран-участников этой региональной платформы.

“Остаются проблемы в отношениях между Арменией и Азербайджаном. Сегодня мы об этом тоже много говорили. И мы, и турки и иранцы предложили нашим коллегам, Еревану и Баку, использовать площадку "3+3" для того, чтобы завершить работу над мирным договором", - сказал Лавров.

Глава МИД РФ напомнил о "тех заготовках и заделах", которые были подготовлены сторонами при посредничестве России.

Министр, отвечая на вопрос, какая площадка лучше всего подходит для завершения мирных переговоров между Азербайджаном и Арменией, заявил: "Та, где можно договориться".

"Если они смогут договориться напрямую, мы будем только рады. Как я уже сказал, сегодня мы предложили, если они к этому готовы, использовать платформу "3+3", что было бы естественно, учитывая, что именно в этом формате встречаются соседи, Армения и Азербайджан, но решать, повторю, это Баку и Еревану", - сказал он.

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Версия на английском языке Lavrov: Russia, Türkiye, Iran offered Baku, Yerevan to use 3+3 platform to complete work on peace treaty
Версия на азербайджанском языке Lavrov: Bakı və İrəvana sülh sazişi üzərində işi tamamlamaq üçün "3+3" platformasından istifadə təklif edilib

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