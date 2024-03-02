Лавров: Наш посол по особым поручениям посещал Баку, Ереван же до сих пор не подтвердил его визит

Лавров: Наш посол по особым поручениям посещал Баку, Ереван же до сих пор не подтвердил его визит

Посол МИД России по особым поручениям посещал Баку и планировал визит в Ереван, однако армянские коллеги до сих пор не подтвердили его.

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Посол МИД России по особым поручениям посещал Баку и планировал визит в Ереван, однако армянские коллеги до сих пор не подтвердили его. Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге в рамках III Дипломатического форума в Анталье. Глава МИД отметил, что Москва готова оказывать содействие в том, что касается разблокировки всех коммуникаций в регионе, и в отношении делимитации границы и, соответственно, подготовки мирного договора. Он напомнил, что Россия назначила для помощи в нормализации азербайджано-армянских отношений посла по особым поручениям, который уже посещал Баку. "Наши коллеги в Ереване не подтвердили его. Это демонстрирует отношение армянских властей к России ", - отметил глава внешнеполитического ведомства. Подпишитесь на нашу страницу в Instagram