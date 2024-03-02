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Лавров: Наш посол по особым поручениям посещал Баку, Ереван же до сих пор не подтвердил его визит

Лавров: Наш посол по особым поручениям посещал Баку, Ереван же до сих пор не подтвердил его визит Посол МИД России по особым поручениям посещал Баку и планировал визит в Ереван, однако армянские коллеги до сих пор не подтвердили его.
Внешняя политика
2 марта 2024 г. 16:14
Лавров: Наш посол по особым поручениям посещал Баку, Ереван же до сих пор не подтвердил его визит

Посол МИД России по особым поручениям посещал Баку и планировал визит в Ереван, однако армянские коллеги до сих пор не подтвердили его.

Как сообщает Report, об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на брифинге в рамках III Дипломатического форума в Анталье.

Глава МИД отметил, что Москва готова оказывать содействие в том, что касается разблокировки всех коммуникаций в регионе, и в отношении делимитации границы и, соответственно, подготовки мирного договора.

Он напомнил, что Россия назначила для помощи в нормализации азербайджано-армянских отношений посла по особым поручениям, который уже посещал Баку.

"Наши коллеги в Ереване не подтвердили его. Это демонстрирует отношение армянских властей к России ", - отметил глава внешнеполитического ведомства.

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Версия на английском языке Lavrov: ‘Our ambassador on special assignments visited Baku, but Yerevan hasn’t yet confirmed his visit’
Версия на азербайджанском языке Lavrov: Xüsusi nümayəndəmiz Bakıda olub, ancaq İrəvan hələ də onun səfərini təsdiqləməyib

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