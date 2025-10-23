Кямаля Мамедова: Визит представителей гражданского общества Армении в Баку возможен до конца года

Ответный визит представителей гражданского общества Армении в Азербайджан может состояться до конца 2025 года.

Об этом заявила Report главный редактор 1news.az Кямаля Мамедова, которая в составе делегации представителей гражданского общества Азербайджана посетила Ереван 21-22 октября 2025 года.

"Мы ожидаем, что визит будет взаимным. Формат встреч (представителей гражданского общества - ред.) планируется продолжить в долгосрочной перспективе. Если будут позитивные сигналы, то процесс будет развиваться дальше. Что касается конкретного визита армянской делегации в Баку, то он планируется в ближайшее время. Подробности пока обсуждаются, но ожидается, что этот визит возможен до конца года", - сказала она.

По ее словам, визит в Ереван представителей гражданского общества Азербайджана прошел "в позитивной и конструктивной атмосфере": "Никаких провокаций или негативных моментов не было. Организация, включая вопросы безопасности, были на высоком уровне. Встречи с армянской стороной и армянской делегацией, в том числе с секретарем Совета безопасности Армении Арменом Григоряном, были конструктивными".

Мамедова подчеркнула, что встречу представителей гражданского общества Азербайджана в Армении можно считать исторической, так как она в отличие от всех предыдущих встреч, которые имели место на протяжении последних 30 лет, носила исключительно двухсторонний характер - без участия третьих сторон и медиаторов.

"В результате представители гражданского общества Армении и Азербайджана вели прямые переговоры. И, как показывает практика, такой формат конструктивен: мы лучше понимаем чаяния, проблемы и эмоции друг друга. Лучше нас самих никто не знает, как выстраивать диалог, поэтому оцениваю встречу позитивно", - подчеркнула Мамедова.

Она отметила, что сам визит азербайджанской делегации в Армении не анонсировался, подробности встречи не разглашались. Но несмотря на это, в армянском сегменте соцсетей появились сведения о месте проведения, звучали негативные комментарии: "Однако, на деле никто не подходил к отелю, никто не протестовал и не выражал недовольство. Никаких инцидентов не было замечено ни во время прогулок по городу, ни во время встреч".

По ее словам, главной темой обсуждений в Ереване стал мирный процесс между Азербайджаном и Арменией. "Все дискуссии были сосредоточены на совместном продвижении мирной повестки в духе совместной декларации, принятой в Вашингтоне в августе. Обсуждались также чувствительные для обеих сторон вопросы, гуманитарные и логистические темы, а также перспективы, которые открывает возможное мирное соглашение", - сказала главный редактор.

Кямала Мамедова добавила, что в рамках визита для азербайджанской делегации была организована культурная программа. "Мы прогулялись по центру Еревана, по площади Республики, посетили музей Матенадаран (музей древних рукописей). Все прошло спокойно, без каких-либо негативных инцидентов", - подчеркнула она.